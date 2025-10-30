Pomagają zbierać śmieci i poszukiwać rozbitków. O dronach na 10. DroneTech World Meetingu w Toruniu

2025-10-30, 07:55  Michał Zaręba / Redakcja
10. edycji DroneTech World Meeting odbywa się w CKK Jordanki w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

10. edycji DroneTech World Meeting odbywa się w CKK Jordanki w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Pokazy, wykłady i dyskusje - wszystko poświęcone robotyce i systemom bezzałogowym. W Toruniu trwa 10. edycja DroneTech World Meeting. W wydarzeniu uczestniczą eksperci, pasjonaci i przedstawiciele służb ratowniczych.

- W sektorze morskim drony są wszechobecne. Od zbierania śmieci, oczyszczania portów i dna akwenów, do poszukiwania rozbitków na wodzie, a nawet do prowadzenia rozpoznania przed wysyłką konwoju i sprawdzenia, czy na trasie nie ma statków pirackich - mówi Grzegorz Rutkowski, kierownik katedry nawigacji na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

- Jesteśmy pasjonatami robotyki mobilnej, głownie tej latającej. Mamy tutaj ze sobą technologię, umożliwiającą zrzucanie małych dronów z dużego drona - opowiada Zbigniew Tomaszewski. - Duży dron może dolecieć np. w miejsce wypadku i wypuścić mniejsze drony, które swoim światłem wygrodzą linię bezpieczeństwa.

Wydarzanie 10. edycja DroneTech World Meeting w Toruniu potrwa do piątku (31.10).

Relacja Michała Zaręby

