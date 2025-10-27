Ludzkim głosem o archeologii, w dodatku przy kawie! Włocławek zaprasza na spotkania

2025-10-27, 13:00  Marek Ledwosiński/Redakcja
We Włocławku trwa budowa Pomnika Katyńskiego. Obelisk będzie wzniesiony na skwerze przed ratuszem/fot. Marek Ledwosiński/archiwum

We Włocławku trwa budowa Pomnika Katyńskiego. Obelisk będzie wzniesiony na skwerze przed ratuszem/fot. Marek Ledwosiński/archiwum

„O archeologii przy kawie" - to nowy cykl spotkań miłośników archeologii, antropologii i historii, organizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Wszystko za sprawą nowej szefowej Działu Archeologicznego tej placówki. Doktor Alicja Drozd-Lipińska rozszerzyła ofertę Muzeum o cykliczne spotkania, promujące historię miasta i regionu.

- Rozpoczynając pracę w muzeum pomyślałam sobie, że miło byłoby spotkać się z mieszkańcami Włocławka i opowiedzieć im w taki popularnonaukowy sposób o mojej pracy - mówi dr Alicja Drozd-Lipińska. - Stąd wziął się pomysł rozmów „O archeologii przy kawie", które będą cyklem: raz czy dwa razy na miesiąc, jeśli zajdzie potrzeba, okoliczność do opowiedzenia o czymś ciekawym związanym z historią Włocławka. Spotkania organizujemy w gościnnych murach Muzeum Historii Włocławka.

Ambicją szefowej Działu Archeologicznego jest to, aby w trakcie otwartych spotkań prezentowane były bieżące problemy, wynikające z historii miasta.

Tej niedzieli była to sprawa nieczynnego cmentarza komunalnego na Zielonym Rynku. Przypomnijmy: zupełnie niedawno, podczas prac ziemnych przy budowie pomnika ofiar Katynia odkryto tam ludzkie szczątki. Okazało się, że cmentarz nigdy nie był ekshumowany. Włocławski Ratusz, a także tereny rekreacyjne na skwerze Marii i Lecha Kaczyńskich, zbudowane są na grobach włocławian, pochowanych tu na przełomie XIX - XX wieku.

Mówi dr Alicja Drozd-Lipińska

Włocławek

Region

Ruch Narodowy sprzeciwia się podwyższeniu podatków od nieruchomości w Bydgoszczy

Ruch Narodowy sprzeciwia się podwyższeniu podatków od nieruchomości w Bydgoszczy

2025-10-27, 17:27
Radni województwa przyjęli kolejne uchwały. Debatowali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Radni województwa przyjęli kolejne uchwały. Debatowali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

2025-10-27, 16:31
Uwaga Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy i dodatkowe kursy komunikacji

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy i dodatkowe kursy komunikacji!

2025-10-27, 15:44
Tragiczny wypadek na DK 10 w Lubaszczu. Dwie osoby zginęły w zderzeniu auta osobowego z dostawczym

Tragiczny wypadek na DK 10 w Lubaszczu. Dwie osoby zginęły w zderzeniu auta osobowego z dostawczym

2025-10-27, 14:52
Zapadł wyrok w sprawie antyaborcyjnych banerów w Toruniu. Sąd wymierzył grzywnę

Zapadł wyrok w sprawie antyaborcyjnych banerów w Toruniu. Sąd wymierzył grzywnę

2025-10-27, 14:40
Wampirka Zosia pokaże się w pałacu w Ostromecku. Ma być prawie jak żywa

„Wampirka" Zosia pokaże się w pałacu w Ostromecku. Ma być prawie jak żywa!

2025-10-27, 13:51
Włamanie zuchwalsze, niż w paryskim Luwrze. W Tryszczynie okradziono dawny schron atomowy

Włamanie zuchwalsze, niż w paryskim Luwrze. W Tryszczynie okradziono dawny schron atomowy

2025-10-27, 12:19
W tym filmie grają rodziny i sąsiedzi pomordowanych. Las Tajemnic wchodzi do szkół [zwiastun]

W tym filmie grają rodziny i sąsiedzi pomordowanych. „Las Tajemnic" wchodzi do szkół [zwiastun]

2025-10-27, 11:40
Zmarł w czasie interwencji ratowników i policji. Są wyniki sekcji zwłok 47-latka z Bydgoszczy

Zmarł w czasie interwencji ratowników i policji. Są wyniki sekcji zwłok 47-latka z Bydgoszczy

2025-10-27, 10:39

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę