Ludzkim głosem o archeologii, w dodatku przy kawie! Włocławek zaprasza na spotkania

2025-10-27, 13:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

We Włocławku trwa budowa Pomnika Katyńskiego. Obelisk będzie wzniesiony na skwerze przed ratuszem/fot. Marek Ledwosiński/archiwum

„O archeologii przy kawie" - to nowy cykl spotkań miłośników archeologii, antropologii i historii, organizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Wszystko za sprawą nowej szefowej Działu Archeologicznego tej placówki. Doktor Alicja Drozd-Lipińska rozszerzyła ofertę Muzeum o cykliczne spotkania, promujące historię miasta i regionu.



- Rozpoczynając pracę w muzeum pomyślałam sobie, że miło byłoby spotkać się z mieszkańcami Włocławka i opowiedzieć im w taki popularnonaukowy sposób o mojej pracy - mówi dr Alicja Drozd-Lipińska. - Stąd wziął się pomysł rozmów „O archeologii przy kawie", które będą cyklem: raz czy dwa razy na miesiąc, jeśli zajdzie potrzeba, okoliczność do opowiedzenia o czymś ciekawym związanym z historią Włocławka. Spotkania organizujemy w gościnnych murach Muzeum Historii Włocławka.



Ambicją szefowej Działu Archeologicznego jest to, aby w trakcie otwartych spotkań prezentowane były bieżące problemy, wynikające z historii miasta.



Tej niedzieli była to sprawa nieczynnego cmentarza komunalnego na Zielonym Rynku. Przypomnijmy: zupełnie niedawno, podczas prac ziemnych przy budowie pomnika ofiar Katynia odkryto tam ludzkie szczątki. Okazało się, że cmentarz nigdy nie był ekshumowany. Włocławski Ratusz, a także tereny rekreacyjne na skwerze Marii i Lecha Kaczyńskich, zbudowane są na grobach włocławian, pochowanych tu na przełomie XIX - XX wieku.