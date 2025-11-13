Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]
Cztery włócznie z przełomu X i XI w. odkryli archeolodzy podwodni z UMK na Ostrowie Lednickim. Każda z nich opowiada inną historię – od prostego oręża wojownika po bogato zdobiony egzemplarz mogący należeć do możnowładcy lub księcia.
Naukowcy z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od wielu lat eksplorują wody Jeziora Lednickiego odcinające od lądu Ostrów Lednicki, jeden z głównych grodów państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W tym roku zbrojownia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powiększyła swoje zasoby o cztery włócznie.
Doktor Paweł Sankiewicz z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przyznaje, że takie odkrycia zdarzają się niezwykle rzadko.
- Na pewno tego typu broń należała do wyjątkowego człowieka. Może do księcia? Z pewnością należała do przedstawiciela najwyższej elity państwa wczesnopiastowskiego. Datowanie C14, które zostało wykonane dla drzewca wskazuje, że broń została wykonana w czasach Bolesława Chrobrego. Można przypuszczać, że należała do niego lub do kogoś z jego najbliższych współpracowników - ocenia dr Sankiewicz.
Największe emocje badaczy wzbudziła bogato zdobiona włócznia ze skrzydełkami. Rzemieślnicy umieścili jej stalowy grot na misternie zdobionej tulei. Znaczna część włóczni pokryta jest złotem, srebrem, brązem i innymi metalami, a jej powierzchnię zdobi misterna ornamentyka o motywach spiralnych i triskelionowych (czyli złożonych z trzech elementów tworzących wzór geometryczny).
Włócznia mogła pełnić funkcję symbolu władzy, insygnium wojownika wysokiego rodu lub przedmiotu o charakterze rytualnym.
