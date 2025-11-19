Sensacyjne odkrycie z początków Torunia przy Domu Mikołaja Kopernika [zdjęcia + wideo]

Odkrycia dokonano na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. / Fot. Jakub Dzieruk
To mogą być najstarsze zabudowania w historii średniowiecznego miasta. Drewniane konstrukcje z XIII wieku odkryli archeozoolodzy podczas badań na dziedzińcu.
- Skłaniamy się coraz bardziej ku zdaniu, że mamy do czynienia z domem. To coś na kształt zagrody dla zwierząt - mówi Leszek Kucharski, kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu. - To o tyle interesujące, że niektórzy mają domniemanie, iż przyszli Krzyżacy i od razu zaczęli budować konstrukcje murowane. Okazuje się, że ten pierwszy etap zagospodarowania miasta był drewniany. Dokładne daty uzyskamy po badaniu próbek. Poruszamy się w zakresie od XIII do połowy XIV wieku.
- Wiedzieliśmy, że jest szambo w dalszej części podwórka, ale że taka skala drewnianej budowli wyjdzie w tym fragmencie Torunia, to tego się nie spodziewaliśmy - mówi Michał Kłosiński, kustosz Domu Mikołaja Kopernika. - Warto to pokazać przyszłym pokoleniem, a przede wszystkim zwiedzającym, aby historię tej parceli, tej kamienicy prezentować w szerokim kontekście historycznym. Ten mur oraz oficynę trzeba zabezpieczyć na całej długości. To nie będzie tania inwestycja.
Konieczne będzie stworzenie nowej przestrzeni ekspozycyjnej do prezentacji najstarszych drewnianych reliktów Torunia. Obecne badania archeologiczne związane są z koniecznością przeprowadzenia prac stabilizujących oficyny i XV-wiecznego muru granicznego. Obie te kwestie muszą zostać pogodzone.
Leszek Kucharski, podkreślił w rozmowie z PAP w sierpniu, że zaplecza są najciekawszymi miejscami do badań. – Są użytkowane, ale jeżeli są zabudowywane, to najczęściej nietrwałą, a przede wszystkim nieschodzącą w dół zabudową. Zawsze są więc duże szanse, że nawarstwienia kulturowe, najwcześniejsze, są nienaruszone – ocenił.
Badania w piwnicy oficyny prowadziła w 1972 roku prof. Jadwiga Chudziakowa. Później były nadzory archeologiczne w 1999 i 2004 roku.
