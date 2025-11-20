Strategiczne inwestycje drogowe w Toruniu. Aż 80 milionów złotych w budżecie na 2026 rok

2025-11-20, 08:30  Michał Zaręba/Redakcja
Toruń szuka tańszego wariantu dla przebiegu tzw. Trasy Wschodniej/fot. UMT 2025, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0

Toruń szuka tańszego wariantu dla przebiegu tzw. Trasy Wschodniej/fot. UMT 2025, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0

Toruń szuka tańszego wariantu dla przebiegu tzw. Trasy Wschodniej. To odcinek od placu Daszyńskiego do ulicy Grudziądzkiej. Obecne plany, miasto szacuje na przeszło miliard złotych.

- Mamy pewne przemyślenia, jak zrobić to szybciej i taniej, bo trzeba to robić w etapach - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - Wyprowadzenie ruchu z placu Daszyńskiego, szczególnie jeśli chodzi o tranzyt, bez wątpienia odciąży przede wszystkim ulicę Żółkiewskiego, plac Skarbka. W tej chwili cała ulica Kościuszki stoi i cierpi. Trudno się dziwić, że mieszkańcy narzekają na ten tranzyt.

- Mamy wiele wariantów. Jeden z nich to przebudowanie układu drogowego w pierwszym etapie i skomunikowanie z trasą średnicową przez istniejący ślimak, poprzez ulicę Skłodowską-Curie - podaje Ireneusz Makowski dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Miasto przygotowuje też nowe rozwiązania dla przebiegu trzeciego etapu Trasy Średnicowej.

Więcej w relacji Michała Zaręby i TUTAJ

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Co kryje kosmos Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Co kryje kosmos? Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

2025-11-20, 11:12
Do tej Paki każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

Do tej „Paki" każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

2025-11-20, 09:40
Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski Profesor UMK w Toruniu w Rozmowie Dnia

Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski? Profesor UMK w Toruniu w „Rozmowie Dnia”

2025-11-20, 08:50
Dwa tiry zderzyły się na S5 między węzłami Trzeciewiec-Bydgoszcz. Pojawiły się utrudnienia [galeria]

Dwa tiry zderzyły się na S5 między węzłami Trzeciewiec-Bydgoszcz. Pojawiły się utrudnienia [galeria]

2025-11-20, 07:58
Włocławek. Są kolejne cztery stacje do oddawania elektroodpadów. Podajemy ich lokalizacje

Włocławek. Są kolejne cztery stacje do oddawania elektroodpadów. Podajemy ich lokalizacje

2025-11-20, 07:00
Łączą je: kultura, sztuka, uniwersytet i UNESCO. Włoska Ferrara zacieśnia więzi z Toruniem

Łączą je: kultura, sztuka, uniwersytet i UNESCO. Włoska Ferrara zacieśnia więzi z Toruniem

2025-11-19, 20:40
Historyczne wydarzenie w regionie. Bydgoszcz i Toruń połączy komunikacja miejska

Historyczne wydarzenie w regionie. Bydgoszcz i Toruń połączy komunikacja miejska

2025-11-19, 19:50
Grudziądz. Wysyłał dziecku pornografię, proponował stosunek seksualny i spotkanie. Jest akt oskarżenia

Grudziądz. Wysyłał dziecku pornografię, proponował stosunek seksualny i spotkanie. Jest akt oskarżenia

2025-11-19, 19:45
Uwaga na liście Na osiedlu Kościuszki w Świeciu można się na nich przejechać [wideo]

Uwaga na liście! Na osiedlu Kościuszki w Świeciu można się na nich „przejechać" [wideo]

2025-11-19, 17:50

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę