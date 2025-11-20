Strategiczne inwestycje drogowe w Toruniu. Aż 80 milionów złotych w budżecie na 2026 rok

2025-11-20, 08:30 Michał Zaręba/Redakcja

Toruń szuka tańszego wariantu dla przebiegu tzw. Trasy Wschodniej/fot. UMT 2025, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0

Toruń szuka tańszego wariantu dla przebiegu tzw. Trasy Wschodniej. To odcinek od placu Daszyńskiego do ulicy Grudziądzkiej. Obecne plany, miasto szacuje na przeszło miliard złotych.

- Mamy pewne przemyślenia, jak zrobić to szybciej i taniej, bo trzeba to robić w etapach - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - Wyprowadzenie ruchu z placu Daszyńskiego, szczególnie jeśli chodzi o tranzyt, bez wątpienia odciąży przede wszystkim ulicę Żółkiewskiego, plac Skarbka. W tej chwili cała ulica Kościuszki stoi i cierpi. Trudno się dziwić, że mieszkańcy narzekają na ten tranzyt.



- Mamy wiele wariantów. Jeden z nich to przebudowanie układu drogowego w pierwszym etapie i skomunikowanie z trasą średnicową przez istniejący ślimak, poprzez ulicę Skłodowską-Curie - podaje Ireneusz Makowski dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.



Miasto przygotowuje też nowe rozwiązania dla przebiegu trzeciego etapu Trasy Średnicowej.



Więcej w relacji Michała Zaręby i TUTAJ