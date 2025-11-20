Co kryje kosmos? Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

2025-11-20, 11:12 Michał Zaręba/Redakcja

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski na UMK w Toruniu/fot. Michał Zaręba

W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika astronauta opowiadał studentom i uczniom z kujawsko-pomorskich szkół o kosmosie, nowoczesnych technologiach i swojej drodze na orbitę.

W długiej kolejce ustawili się w Toruniu zainteresowani spotkaniem z dr. Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był dziesiątym przystankiem astronauty Europejskiej Agencji Kosmicznej na trasie „IGNIS – Polska sięga gwiazd”.



- Poleciał w kosmos, czemu go nie zobaczyć – mówili goście spotkania z dr. Uznańskim-Wiśniewskim. - Szukam odpowiedzi na to, czy Bóg jest w kosmosie. Tłumy są, okazuje się, że kosmonauta z Polski jest bardzo popularny. Nauka o kosmosie to też nauka o naszym pochodzeniu, to fascynujące.



Astronauta opowiadał m.in. o kosmosie, nowoczesnych technologiach, swojej drodze na orbitę, o misji, w której wziął udział oraz o znaczeniu takich inicjatyw dla przyszłości. - Zanim stałem się astronautą, pracowałem w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN - mówił dr Uznański-Wiśniewski. - Badacze starają się odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób działa wszechświat, jakie są najmniejsze bloki składowe wszechświata, co się stało zaraz po wielkim wybuchu.