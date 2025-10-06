Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedził toruńskie Planetarium. „Opowiada z sercem”

Były pytania o misję badawczą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS i pracę astronauty. Sławosz Uznański-Wiśniewski gościł w Toruniu. W Planetarium spotkał się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu oraz uczestnikami zajęć w Astrobazach Kopernik.
– Jestem tu przede wszystkim dla dzieci i młodzieży – podkreślał astronauta podczas konferencji z mediami.
– Edukacja, później nauka, to są inwestycje, które w długiej perspektywie przyniosą ogromne, wymierne korzyści. Właśnie ci młodzi ludzie będą budować naszą technologiczną przyszłość. Licealiści, którzy dzisiaj wybierają swoją ścieżkę kariery, później będą budować polskie rozwiązania technologiczne i jednocześnie wzrost gospodarczy. W tej części jest ogromny talent, ale mimo wszystko nadal mamy nie najmocniejsze kompetencje. One pojawiają się na rynku. Natomiast my musimy pracować nad produktami przyszłości – dodał Uznański-Wiśniewski.
– Było świetnie, pan Sławosz jest wybitnym, bardzo mądrym człowiekiem, naukowcem i astronautą. Bardzo miło było posłuchać informacji o wyprawie kosmicznej z pierwszej ręki – mówiła uczestniczka spotkania.
Uczniowie z uwagą słuchali opowieści Uznańskiego-Wiśniewskiego. – Jest człowiekiem z pasją, opowiada z sercem i dzięki temu bardzo ciekawie się go słucha. Można się poczuć, jakby się tam z nim było.
Wizyta w toruńskim Planetarium rozpoczęła ESA Week – Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, w ramach którego Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedzi jeszcze m.in. Gdańsk i Chorzów.
Później astronauta wyruszy w trasę technologiczno-naukową misji IGNIS „Polska sięga gwiazd”. Będzie to cykl spotkań na polskich uczelniach. 20 listopada Sławosz Uznański-Wiśniewski ponownie odwiedzi Toruń, tym razem Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
