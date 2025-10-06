Spotkanie nie z tej ziemi! Astronauta Sławosz Uznański - Wiśniewski przyjechał do Torunia! [wideo]

2025-10-06, 14:47 Monika Kaczyńska/Redakcja

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się w toruńskim Planetarium z uczniami toruńskich szkół podstawowych i średnich/fot. Facebook, Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się w toruńskim Planetarium z uczniami toruńskich szkół podstawowych i średnich. Pytania były różne m.in. o zakończoną w lipcu misję badawczą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

„Czy w trakcie startu albo ogólnie, już na statku, była jakaś chwila zwątpienia?" - to jedno z uczniowskich pytań.



- Chwil zwątpienia było na mojej drodze bardzo dużo - i to jest normalne, że wątpimy - mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Najważniejsze, żeby iść do przodu i się tym nie przejmować. Wiadomo, że zwątpienie przechodzi i czasem zastanawiamy się, czy rzeczywiście to się zdarzy albo czy idziemy w dobrym kierunku...



- Bardzo dziękujemy! To było naprawdę spotkanie nie z tej ziemi! Nie bójcie się marzeń, bo Sławosz też pewnie kiedyś pomyślał: „fajnie byłoby zostać astronautą" - no i to zrobił. Teraz kolej na was. Jeszcze raz podziękujmy bardzo gorąco naszemu gościowi: Sławosz Uznański-Wiśniewski: Dziękujemy!!! - mówił prowadzący spotkanie Jerzy Rafalski.



Wkrótce astronauta wyruszy w trasę technologiczno – naukową misji IGNIS „Polska sięga gwiazd”. Będzie to cykl spotkań Sławosza Uznańskiego - Wiśniewskiego na polskich uczelniach. 20 listopada odwiedzi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.





