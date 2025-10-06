Spotkanie nie z tej ziemi! Astronauta Sławosz Uznański - Wiśniewski przyjechał do Torunia! [wideo]

2025-10-06, 14:47  Monika Kaczyńska/Redakcja
Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się w toruńskim Planetarium z uczniami toruńskich szkół podstawowych i średnich/fot. Facebook, Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się w toruńskim Planetarium z uczniami toruńskich szkół podstawowych i średnich/fot. Facebook, Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się w toruńskim Planetarium z uczniami toruńskich szkół podstawowych i średnich. Pytania były różne m.in. o zakończoną w lipcu misję badawczą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

„Czy w trakcie startu albo ogólnie, już na statku, była jakaś chwila zwątpienia?" - to jedno z uczniowskich pytań.

- Chwil zwątpienia było na mojej drodze bardzo dużo - i to jest normalne, że wątpimy - mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Najważniejsze, żeby iść do przodu i się tym nie przejmować. Wiadomo, że zwątpienie przechodzi i czasem zastanawiamy się, czy rzeczywiście to się zdarzy albo czy idziemy w dobrym kierunku...

- Bardzo dziękujemy! To było naprawdę spotkanie nie z tej ziemi! Nie bójcie się marzeń, bo Sławosz też pewnie kiedyś pomyślał: „fajnie byłoby zostać astronautą" - no i to zrobił. Teraz kolej na was. Jeszcze raz podziękujmy bardzo gorąco naszemu gościowi: Sławosz Uznański-Wiśniewski: Dziękujemy!!! - mówił prowadzący spotkanie Jerzy Rafalski.

Wkrótce astronauta wyruszy w trasę technologiczno – naukową misji IGNIS „Polska sięga gwiazd”. Będzie to cykl spotkań Sławosza Uznańskiego - Wiśniewskiego na polskich uczelniach. 20 listopada odwiedzi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

Lekarz z bydgoskiego szpitala podejrzany o wypisywanie recept na leki odurzające

Lekarz z bydgoskiego szpitala podejrzany o wypisywanie recept na leki odurzające

2025-10-06, 16:19
Rusza nowy cykl popularnonaukowy PR PiK Lepiej To Widzieć. O czym będzie pierwszy odcinek

Rusza nowy cykl popularnonaukowy PR PiK „Lepiej To Widzieć”. O czym będzie pierwszy odcinek?

2025-10-06, 15:30
Zaryzykowali i przegrali. Nielegalny hazard w Żninie i Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

Zaryzykowali i przegrali. Nielegalny hazard w Żninie i Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

2025-10-06, 14:00
Akcja pod kryptonimem wyścig słoni. Policja wzięła się za kierowców ciężarówek

Akcja pod kryptonimem „wyścig słoni". Policja wzięła się za kierowców ciężarówek

2025-10-06, 13:20
Będą pracować i budować. Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapowiada gigantyczne inwestycje

Będą pracować i budować. Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapowiada gigantyczne inwestycje

2025-10-06, 12:58
Prokurator oskarża w sprawie zabójstwa w Nowem. Kolumbijczycy i Polacy staną przed sądem

Prokurator oskarża w sprawie zabójstwa w Nowem. Kolumbijczycy i Polacy staną przed sądem

2025-10-06, 12:20
Z Grudziądza do Fatimy W biegu będą się modlić o pokój i wspierać chorego olimpijczyka

Z Grudziądza do Fatimy! W biegu będą się modlić o pokój i wspierać chorego olimpijczyka

2025-10-06, 11:26
Potężna stłuczka w Bydgoszczy. Cztery samochody zderzyły się przy Armii Krajowej

Potężna stłuczka w Bydgoszczy. Cztery samochody zderzyły się przy Armii Krajowej

2025-10-06, 10:50
Problemy na drodze w Dolnej Grupie. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku

Problemy na drodze w Dolnej Grupie. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku

2025-10-06, 09:40

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę