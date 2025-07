Z zapartym tchem śledzili powrót Polaka z kosmosu. Emocje w Domu Kopernika w Toruniu [zdjęcia]

2025-07-15, 14:06 Michał Zaręba/Redakcja

Wspólnie oglądali powrót Polaka na Ziemię/fot. Michał Zaręba

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił na Ziemię - kapsuła Dragon Grace z załogą misji Ax-4, z polskim astronautą wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Tak jak start, również lądowanie obserwowano w Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Emocje są naprawdę nieziemskie, kosmiczne, - jesteśmy bardzo szczęśliwi, naprawdę trzymaliśmy kciuki z całą rodzinką – mówił jeden z pasjonatów astronomii. - To bardzo duży skok dla nas, dla Polaków – komentowała inna osoba. - Jesteśmy pod mega dużym wrażeniem. Sukces mega duży dla nas, dla Polaków. Jesteśmy dumni z tego. Zapisane w historii będzie już na zawsze – dodaje kolejna torunianka. - Szczęście, że dało radę, że wszystko jest ok – skomentowała młoda uczestniczka wydarzenia.



- Wielkie emocje, to jest naprawdę wielka chwila – podkreślił Michał Kłosiński, kustosz Domu Mikołaja Kopernika. - Pracujemy w Domu Mikołaja Kopernika, z nowym rozumieniem Wszechświata, które zaproponował Kopernik – natomiast dzisiaj dzieje się na naszych oczach może nie wielka rewolucja w przemyśle technicznym, kosmiczny, ale niewątpliwie ta misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego będzie procentować dla kolejnych wyzwań, które polska gospodarka i przemysł kosmiczny będą sobie stawiały za cel do osiągnięcia.



Misja Ax-4 trwała blisko trzy tygodnie. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci z USA do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej.