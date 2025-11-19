Historyczne wydarzenie w regionie. Bydgoszcz i Toruń połączy komunikacja miejska

2025-11-19, 19:50 Monika Siwak/Redakcja

Autobusy miejskie z Bydgoszczy po raz pierwszy dojadą do powiatu toruńskiego. Umowa podpisana/fot. Monika Siwak

Od grudnia kursy rozpoczyna linia nr 43. Będzie wiodła do pętli autobusowo - tramwajowej Przylesie w Bydgoszczy - przez Akademicką, Andersa. Wyjazd sprzed urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej.

- Podpisujemy umowę dotyczącą uruchomienia kolejnej, 14. już linii podmiejskiej - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - To jest działanie, które wychodzi przede wszystkim naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy chcą dojechać do pracy, do szkoły, czy skorzystać z terenów rekreacyjnych. Cieszę się, że dzisiaj, tutaj ten milowy krok wykonujemy.



Jak podkreśla Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka, to historyczne wydarzenie.

- Możemy spojrzeć na tę linię, jako na realny łącznik pomiędzy powiatem toruńskim a Bydgoszczą i powiatem bydgoskim, który jest po drodze. Gmina Zławieś Wielka jest gminą, w której osiedlają się mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy.



Radna Joanna Grabowska przypomina: - Uczniowie musieli dojeżdżać dużo wcześniej i czekać na rozpoczęcie lekcji...



Marcin Krystek, radny gminy Zławieś Wielka z okręgu Górsk przypomina, że w tym roku udało się uruchomić komunikację miejską, linię 132 z Torunia do Złejwsi Wielkiej.

- Najnowsze dane wskazują na to, że 50 procent mieszkańców ciąży ku Bydgoszczy i tam dojeżdża, natomiast 50 procent mieszkańców dojeżdża do Torunia. Jesteśmy łącznikiem. My nie chcemy dzielić, chcemy łączyć.



Linia nr 43 będzie kosztować ponad milion złotych rocznie. 800 tysięcy wykłada gmina Zławieś Wielka.



W ramach karty metropolitalnej uczniowie będą mogli kursować na tej trasie za 100 złotych rocznie.