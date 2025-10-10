Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą kolejne pieniądze?

Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ( w środku) gościła m.in. w Bydgoszczy i Toruniu. / Fot. Tatiana Adonis
- Prawie tysiąc projektów z Funduszy Europejskich i KPO realizowanych jest obecnie w Kujawsko-Pomorskiem - mówiła w Bydgoszczy minister funduszy i polityki regionalnej.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dodała, że z budżetu unijnego w naszym regionie zainwestowano 11,5 mld zł. W ramach Krajowego Planu Odbudowy na Pomorzu i Kujawach zostało podpisanych ponad 54 tys. umów na 4 mld zł.
Minister funduszy i polityki regionalnej spotkała się z samorządowcami z naszego regionu. Rozmawiała o możliwości wsparcia samorządowych projektów ze środków unijnych.
- W tej chwili środki z KPO wykorzystaliśmy na działanie Aktywny Maluch. Realizujemy klub dziecięcy - mówi Jacek Ruciński, burmistrz miasta i gminy Górzno.
Inwestycji realizowanych w naszym regionie z KPO jest więcej. Likwidacja czarnych punktów na drogach, budowa branżowych centrów umiejętności czy termomodernizacja szkół i obiektów kultury.
- I oczywiście ogromne inwestycje w transport publiczny, nowe autobusy dla Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia. Nowe tramwaje dla Bydgoszczy - wymieniała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Potrzeby samorządów są nadal ogromne. Minister poinformowała o zwiększeniu środków m.in. na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
- Jak byłam tutaj ostatnim razem, samorządowcy wielokrotnie mówili, że właśnie na to potrzebne są fundusze - twierdzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Podwoiliśmy więc te środki. Podobnie jak fundusze na ocieplenie szkół.
