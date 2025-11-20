Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem? Jest taki pomysł!

Budowę podziemnej kolei w dziesięciu miastach w całym kraju zaproponował minister obrony narodowej. Tunele miałyby pełnić także rolę schronów. Co na to władze Bydgoszczy i regionu?
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział realizację Tarczy Infrastrukturalnej, na którą ma składać się m.in. budowa metra w dziesięciu największych miastach w Polsce. Jak informuje portal polskieradio24.pl, obietnica padła podczas kongresu partii. Minister przekazał, że metro miałoby nie tylko pełnić funkcję transportową. - To ma być wpięte w istniejącą linię komunikacji kolejowej. To ma być pociąg zintegrowany, zjeżdżający pod ziemię, na odcinku ok. 10-11 km - wyjaśnił. Koszt tego to 32 mld zł w sześciu miastach. Jeden kilometr miałby kosztować około pół miliarda.
Czy budowa metra w Bydgoszczy to dobry pomysł? Mieszkańcy są podzieleni. Jedni mówią: - Byłoby świetnie. Inni: - Nigdy do tego w Bydgoszczy nie dojdzie.
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski powitałby taką inicjatywę z radością, zwłaszcza jeśli zapłaciłoby za nią państwo. - Jak najbardziej. Każdy obiekt podwójnego wykorzystania będzie przydatny, więc jeżeli jest taka wola i chęć dużego inwestowania ze strony państwa, to jestem za.
Poseł PiS Łukasz Schreiber wydaje się być rozbawiony wizją budowy metra w Bydgoszczy. - Świetne hasło. Chcielibyśmy metro, jeszcze przy okazji tor Formuły 1 i kilka innych rzeczy – mówi. - Dla tej ekipy sprawą nierealną było to, żeby Grand Prix na żużlu odbywało się u nas raz w roku, a teraz chcą budować metro?
Wojewoda Michał Sztybel nie mówi „nie”: - Idea jest szczytna i istotna, bo rozwój transportu i wzmacnianie bezpieczeństwa to sprawy bardzo ważne. Pomysł pobudza wyobraźnię, ale to zdecydowanie zbyt wcześnie, żebym opowiadał, że wsiadamy do metra w Bydgoszczy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę