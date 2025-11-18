Jest pomysł, by przywrócić zasypany odcinek Kanału Bydgoskiego! [wideo, wizualizacje]

2025-11-18, 15:41 Tatiana Adonis/Redakcja

Niepublikowane wcześniej wizualizacje odkopanego odcinka Kanału Bydgoskiego/nadesłane: Bydgoski Ruch Miejski

Udało się w Holandii, dlaczego nie miałoby się udać w Bydgoszczy? Społecznicy proponują przywrócenie zasypanego w latach 70' XX wieku, fragmentu Kanału Bydgoskiego. W związku z tym działacze Bydgoskiego Ruchu Miejskiego zorganizowali konferencję pod hasłem: „Kanał Bydgoski - ukryty potencjał".

Ich zdaniem przy ul. Focha mógłby powstać ciąg zieleni nad wodą, dzięki czemu miasto stałoby się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców. Do dyskusji zaprosili m.in. architektów, drogowców, naukowców, urzędników i mieszkańców.



Pomysł odkopania 500-metrowego odcinka Kanału Bydgoskiego pomiędzy ulicą Grottgera a rondem Grunwaldzkim nie jest nowy i od dawna krąży w przestrzeni publicznej.

- To jest pomysł racjonalizatorski, aby naprawić błąd, który został popełniony w latach 70', kiedy to zasypano Kanał Bydgoski - mówi Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego.



A zasypano, aby zbudować nowy węzeł drogowy. Teraz jest plan, by go przywrócić.

- Jest to przestrzeń, która po prostu może być lepiej wykorzystana, może lepiej służyć mieszkańcom. Przywracając zasypany odcinek nie chcemy zamykać ulicy Focha - dodaje Patryk Konsorski z Bydgoskiego Ruchu Miejskiego. - Nasza propozycja jest taka, żeby kanał przywrócić, ale tuż obok puścić jezdnię dwukierunkową i torowisko.



W Holandii udało się zrealizować podobny pomysł - W Utrechcie odkopano zasypany także w latach 70' kanał. Teraz jest tam odbudowany stary kanał i piękny park dla mieszkańców - przypomina Tomasz Izajasz.



Społecznicy mają nadzieję, że to, co udało się w Holandii, z czasem będzie możliwe także u nas.



