Jest pomysł, by przywrócić zasypany odcinek Kanału Bydgoskiego! [wideo, wizualizacje]

Niepublikowane wcześniej wizualizacje odkopanego odcinka Kanału Bydgoskiego/nadesłane: Bydgoski Ruch Miejski
Udało się w Holandii, dlaczego nie miałoby się udać w Bydgoszczy? Społecznicy proponują przywrócenie zasypanego w latach 70' XX wieku, fragmentu Kanału Bydgoskiego. W związku z tym działacze Bydgoskiego Ruchu Miejskiego zorganizowali konferencję pod hasłem: „Kanał Bydgoski - ukryty potencjał".
Ich zdaniem przy ul. Focha mógłby powstać ciąg zieleni nad wodą, dzięki czemu miasto stałoby się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców. Do dyskusji zaprosili m.in. architektów, drogowców, naukowców, urzędników i mieszkańców.
Pomysł odkopania 500-metrowego odcinka Kanału Bydgoskiego pomiędzy ulicą Grottgera a rondem Grunwaldzkim nie jest nowy i od dawna krąży w przestrzeni publicznej. - To jest pomysł racjonalizatorski, aby naprawić błąd, który został popełniony w latach 70', kiedy to zasypano Kanał Bydgoski - mówi Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego.
A zasypano, aby zbudować nowy węzeł drogowy. Teraz jest plan, by go przywrócić. - Jest to przestrzeń, która po prostu może być lepiej wykorzystana, może lepiej służyć mieszkańcom. Przywracając zasypany odcinek nie chcemy zamykać ulicy Focha - dodaje Patryk Konsorski z Bydgoskiego Ruchu Miejskiego. - Nasza propozycja jest taka, żeby kanał przywrócić, ale tuż obok puścić jezdnię dwukierunkową i torowisko.
W Holandii udało się zrealizować podobny pomysł - W Utrechcie odkopano zasypany także w latach 70' kanał. Teraz jest tam odbudowany stary kanał i piękny park dla mieszkańców - przypomina Tomasz Izajasz.
Społecznicy mają nadzieję, że to, co udało się w Holandii, z czasem będzie możliwe także u nas.
Gościem specjalnym konferencji był Ben Nijssen z Utrechtu, współtwórca projektu przywrócenia kanału w tym holenderskim mieście. Podczas spotkania zaprezentowana została także wizualizacja możliwego przebiegu fragmentu Kanału Bydgoskiego.
Konferencję zakończy debata (początek o godz. 16:00) z udziałem m.in. architektów, drogowców, naukowców i urzędników. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Konferencja odbywa się w Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę