„Czarne chmury” nad Kanałem Bydgoskim ku pamięci Leonarda Pietraszaka

2025-08-30, 19:59 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Walka na szable nad Kanałem Bydgoskim. / Fot. Radosław Łączkowski

Turniej szabli historycznej, inscenizacje i gra miejska - wszystko inspirowana popularnym telewizyjnym serialem i postacią pułkownika Krzysztofa Dowgirda.

W taki nietypowy sposób upamiętnić znanego aktora Leonarda Pietraszka postanowiło Muzeum Kanału Bydgoskiego.



- Świetny człowiek, nietuzinkowy aktor, a także bydgoszczanin z krwi i kości. W zeszłym roku odbyła się impreza na temat jego świetnej kreacji w filmach „Va Bank". Teraz mamy „Czarne chmury". W przyszłym roku na pewno też coś wymyślimy - mówi Tomasz Izajasz, dyrektor muzeum. - Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się nieco więcej o Leonardzie Pietraszaku, o tym, jak wyglądały jego kreacje i zobaczyć pamiątki po nim, to zapraszamy 25 września. Otwieramy wystawę poświęconą jego osobie.



Podczas sobotniej imprezy na scenie wystąpił także zespół Viatores. Muzycy zagrali na historycznych instrumentach i zaprezentowali pieśni w kilkunastu językach.

