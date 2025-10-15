Zielona woda w Starym Kanale Bydgoskim. To barwnik spożywczy z sieci ciepłowniczej

2025-10-15, 15:41 Monika Siwak/Agata Raczek/Redakcja

Kanał Bydgoski/fot. Monika Siwak

W rejonie Starego Kanału Bydgoskiego doszło do zanieczyszczenia. Pojawiła się woda o zielonym zabarwieniu. Na miejscu pracują służby.

- Stwierdziliśmy w tak zwanym Starym Kanale Bydgoskim zieloną i parującą wodę, która najprawdopodobniej pochodzi z sieci ciepłowniczej - informuje Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. - Powiadomione zostały służby techniczne, a także WIOŚ, bo nie wiadomo, czy nie doszło do skażenia. Sprawę wyjaśnią pracownicy KPEC i być może miasto, bo kanał jest w administracji miasta na podstawie porozumienia z Wodami Polskimi.



- Przy ulicy Ułańskiej w Bydgoszczy, doszło do nieszczelności sieci ciepłowniczej - mówi kierownik biura Zarządu KPEC w Bydgoszcz, Tomasz Lewandowski. - Woda sieciowa zabarwiona barwnikiem spożywczym spłynęła z górnych części miasta, na dolny taras. Niewielka ilość dostała się do Kanału Bydgoskiego. Zabarwienie wody sieciowej pozwala na łatwą identyfikację miejsca ubytków. Nie występowało i nie występuje żadne zagrożenie dla środowiska.