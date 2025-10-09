2025-10-09, 10:58 Marcin Doliński/Redakcja

Największa umowa w historii powiatu grudziądzkiego podpisana. Będą nowe autobusy i trasy/fot. grudziadz.pl

Na drogi powiatu wyjedzie 26 nowoczesnych pojazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewozy będą realizowane na 23 liniach. Samorząd zapłaci za tę usługę prawie 65 milionów złotych.

Umowa z firmą Faster Sp. z o.o., s.k. z Olsztyna ma obowiązywać przez pięć lat. Od roku 2026 przewozy będą realizowane łącznie na 23 liniach komunikacyjnych na terenie gmin: Grudziądz, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Gruta i Świecie nad Osą.



- Operator będzie miał obowiązek dysponowania pojazdami nie starszymi niż 12-letnimi - podkreśla starosta grudziądzki, Adam Olejnik. - Wprowadzimy również jednolitą kolorystykę. Wszystkie pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do systemu wprowadzimy siedem nowych autobusów, w tym dwa elektryczne.



Nowy przewoźnik rozpocznie kursy 1 stycznia 2026 roku. Wartość całej umowy wynosi 64 132 745,69 zł.