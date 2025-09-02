Podróżowanie po Inowrocławiu ma być wygodniejsze. Trwa wymiana wiat przystankowych [lista]
Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z inwestycją w Inowrocławiu – wymianą 52 wiat przystankowych. Pierwszy etap obejmuje demontaż dotychczasowych konstrukcji na 12 przystankach, gdzie już wkrótce pojawią się nowoczesne, funkcjonalne wiaty.
– Modernizacja infrastruktury przystankowej w Inowrocławiu to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Demontaż dotychczasowych wiat i montaż nowych konstrukcji to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej każdego dnia. Chcemy, aby przestrzeń miejska była coraz bardziej funkcjonalna i nowoczesna – mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.
Zdemontowane zostały wiaty na przystankach:
- ul. Wilkońskiego (kier. Urząd Miasta),
- ul. Wilkońskiego (kier. Narutowicza),
- al. 800-lecia / ul. Wojska Polskiego (kier. ul. 59 Pułku Piechoty),
- al. 800-lecia / ul. Chęsego (kier. ul. Wojska Polskiego),
- ul. Wielkopolska / ul. Dybalskiego (kier. ul. Łokietka),
- ul. Marulewska / ul. Jagiełły,
- al. Kopernika / ul. Narutowicza (kier. ul. Dworcowa),
- ul. Wojska Polskiego / ul. Szarych Szeregów (kier. al. 800-lecia),
- ul. Wojska Polskiego / ul. Plater (kier. al. Niepodległości),
- ul. Wojska Polskiego / ul. Arctowskiego (kier. al. 800-lecia),
- al. Niepodległości / ul. Błażka (kier. al. 800-lecia),
- al. Niepodległości / ul. Miechowicka (kier. al. Ratuszowa).