Podróżowanie po Inowrocławiu ma być wygodniejsze. Trwa wymiana wiat przystankowych [lista]

2025-09-02, 06:46 Redakcja

Władze Inowrocławia zdecydowały się na wymianę wiat przystankowych/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z inwestycją w Inowrocławiu – wymianą 52 wiat przystankowych. Pierwszy etap obejmuje demontaż dotychczasowych konstrukcji na 12 przystankach, gdzie już wkrótce pojawią się nowoczesne, funkcjonalne wiaty.

– Modernizacja infrastruktury przystankowej w Inowrocławiu to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Demontaż dotychczasowych wiat i montaż nowych konstrukcji to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej każdego dnia. Chcemy, aby przestrzeń miejska była coraz bardziej funkcjonalna i nowoczesna – mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.



Zdemontowane zostały wiaty na przystankach:

