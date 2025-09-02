Podróżowanie po Inowrocławiu ma być wygodniejsze. Trwa wymiana wiat przystankowych [lista]

2025-09-02, 06:46  Redakcja
Władze Inowrocławia zdecydowały się na wymianę wiat przystankowych/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z inwestycją w Inowrocławiu – wymianą 52 wiat przystankowych. Pierwszy etap obejmuje demontaż dotychczasowych konstrukcji na 12 przystankach, gdzie już wkrótce pojawią się nowoczesne, funkcjonalne wiaty.

– Modernizacja infrastruktury przystankowej w Inowrocławiu to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Demontaż dotychczasowych wiat i montaż nowych konstrukcji to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej każdego dnia. Chcemy, aby przestrzeń miejska była coraz bardziej funkcjonalna i nowoczesna – mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.

Zdemontowane zostały wiaty na przystankach:

  1. ul. Wilkońskiego (kier. Urząd Miasta),
  2. ul. Wilkońskiego (kier. Narutowicza),
  3. al. 800-lecia / ul. Wojska Polskiego (kier. ul. 59 Pułku Piechoty),
  4. al. 800-lecia / ul. Chęsego (kier. ul. Wojska Polskiego),
  5. ul. Wielkopolska / ul. Dybalskiego (kier. ul. Łokietka),
  6. ul. Marulewska / ul. Jagiełły,
  7. al. Kopernika / ul. Narutowicza (kier. ul. Dworcowa),
  8. ul. Wojska Polskiego / ul. Szarych Szeregów (kier. al. 800-lecia),
  9. ul. Wojska Polskiego / ul. Plater (kier. al. Niepodległości),
  10. ul. Wojska Polskiego / ul. Arctowskiego (kier. al. 800-lecia),
  11. al. Niepodległości / ul. Błażka (kier. al. 800-lecia),
  12. al. Niepodległości / ul. Miechowicka (kier. al. Ratuszowa).

