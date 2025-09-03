Legionella powodem zamknięcia inowrocławskiego basenu Wodny Park

2025-09-03, 17:28 Marcin Glapiak / Redakcja

Po dezynfekcji OSiR znów zleci badania na zawartość drobnoustrojów w basenie. Fot. Facebook Wodny Park / Archiwum

Pływalnia - ze względu na coroczną przerwę technologiczną - była zamknięta od 1 sierpnia i miała być otwarta na początku września. Tak się jednak nie stanie.

- Otrzymaliśmy ocenę jakości wody z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Inowrocławiu, który stwierdził, że nie odpowiada ona wymogom, które powinna spełniać w pływalniach- mówi Dominika Zielińska, dyrektor OSiR Inowrocław. - W jednym z punktów poboru odnotowano niewielkie przekroczenie poziomu bakterii legionella.



W inowrocławskim basenie podjęto niezbędne działania, aby to wyeliminować. Po dezynfekcji OSiR znów zleci badania na zawartość drobnoustrojów. Jeśli nie wykryją one bakterii wówczas basen zostanie otwarty.



Dodajmy, że zarażenie tą bakterią może wywoływać ciężkie zapalenie płuc.