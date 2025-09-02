Urzędnik Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu współpracował z „mafią śmieciową”

2025-09-02, 20:35 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Wśród zatrzymanych znalazł się urzędnik z województwa kujawsko-pomorskiego/fot: CBŚP

Urzędnik z Inowrocławia jest wśród osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji za działanie w „mafii śmieciowej”. Miał przekazywać grupie przestępczej poufne informacje o pojazdach powiązanych z organami ścigania.

– Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu potwierdza zatrzymanie przez policjantów jednego z pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu. Wpłynęło też zawiadomienie o zastosowaniu wobec tego pracownika tymczasowego aresztowania. W sprawie prowadzone jest postępowanie, w związku z czym nie możemy udzielać więcej informacji – poinformował Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.



Przypomnijmy, policjanci z CBŚP zatrzymali kolejne siedem osób podejrzanych udział w „mafii śmieciowej”. Grupa przestępcza od ponad pięciu lat zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju oraz fałszowaniem dokumentacji dotyczącej ich utylizacji.