Z pełną baterią przejedzie nawet 90 kilometrów. Toruń kupił kolejne autobusy na prąd

2025-11-29, 09:40 Michał Zaręba/Redakcja

40 elektrycznych autobusów zasili flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Dziesięć pojazdów jest już na miejscu i niedługo będzie przewozić pasażerów. Wartość kontraktu to blisko 150 mln zł. Zakup dofinansowano z funduszy Unii Europejskiej.

- 40 elektryków dołącza do dziesiątki autobusów elektrycznych, które jeżdżą już po ulicach Torunia - mówi prezydent Torunia, Paweł Gulewski. - Na ponad 150 autobusów, którymi obecnie dysponuje MZK, to jest jedna trzecia taboru. Te autobusy są autobusami na wskroś nowoczesnymi: „dwunastometrowce", niskopodłogowe, monitorowane, mamy jeszcze dwa wozy techniczne i holownik - też bardzo potrzebny - bo czasami te autobusy się psują. No i pozyskaliśmy wóz techniczny.



- Między ładowaniami, taki autobus przejeżdża w ciągu dnia około 70 - 90 kilometrów, w zależności od warunków na drodze, od pogody - podaje Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.



- Nie ma tego hałasu silnika spalinowego, jeśli komuś przeszkadza hałas. Jest ciszej. To nowość w komforcie jazdy i dla kierowcy, i dla pasażerów - mówi kierowca Wojciech Achiejczyk.



