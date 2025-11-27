Barka Lemara ma zacne towarzystwo. Prawie 130 - letnia Certa stoi tuż obok [zdjęcia]

2025-11-27, 21:00 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Holownik Certa zacumował u boku Barki Lemara przy Rybim Rynku/fot. Bartosz Nawrocki

Holownik Certa zacumował u boku Barki Lemara przy Rybim Rynku. To 128-letni statek, który w ostatnim czasie przeszedł remont. Pierwsze uruchomienie Certy ma nastąpić na początku sezonu nawigacyjnego, a więc wiosną.

- Kiedyś to był holownik do ciągnięcia, holowania barek, takich jak między innymi Lemara - mówi Adam Gajewski z Miejskiego Centrum Kultury i Muzeum Legend Szyperskich. - Dziś Certa będzie elementem naszego muzeum. Ona miała po drodze różne przygody. Trzeba było sobie poradzić z dziurami na wylot, to jednak jest leciwy statek. Certa dopłynęła na pożyczonych podzespołach napędu.



Jerzy Ratz, kapitan Barki Lemara dodaje, że Cercie potrzebny jest jeszcze remont napędu, instalacji elektrycznej, chłodzenia, no i silnika.



Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego.





















Mówią kolejno: Adam Gajewski z Miejskiego Centrum Kultury i Muzeum Legend Szyperskich, Jerzy Ratz, kapitan Barki Lemara, przechodzień