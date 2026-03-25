Przebojowe gzuby opanowały zabytkową łajbę. Odważyli się mówić w gwarze [zdjęcia]

2026-03-25, 12:02 Dorota Witt/BN

Uczestnicy konkursu „Czy się odważę mówić w gwarze?”/fot. Izabela Langner

Gzuby, czyli młode osoby, a łajba to barka. Uczestnicy konkursu „Czy się odważę mówić w gwarze?” przekonali się, że to nie tak ajnfach (prosto) mówić, jak się w regionie drzewiej godało (dawniej mówiło).

Mimo to konkursowicze, zdaniem współorganizatorki Patrycji Kowalczyk, opanowali tę sztukę do perfekcji. - Rzadziej młodzież może obcować z tą formą dawnego życia Bydgoszczan, bo tego nie widać na co dzień - mówi nauczycielka z XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. - Dzięki temu konkursowi młodzież ma okazję usłyszeć, jak mówiło się w języku dawnych Bydgoszczan - dodaje.



Reporterka PR PiK Dorota Witt poprosiła kilku uczestników o zaprezentowanie swoich umiejętności w mówieniu gwarą. Efekty można usłyszeć na poniższym nagraniu.



W powiatowym konkursie na barce Lemara wzięło udział czterdzieścioro uczniów z regionu. Wyniki poznamy po godzinie 14.