Uwaga, poziom wody w Brdzie w regionie może przekroczyć stan ostrzegawczy

2026-01-25, 10:40 Redakcja

Biuro Prognoz Hydrologicznych informuje, że może się podnieść poziom wody w Brdzie/ fot. Dorota Witt

Biuro Prognoz Hydrologicznych informuje, że może się podnieść poziom wody w Brdzie. Jak czytamy w komunikacie - może nastąpić wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W związku z pojawieniem się lodu i kry w środkowym odcinku Brdy obserwowane są wzrosty powyżej stanów ostrzegawczych. Na stacji Tuchola istnieje możliwość osiągnięcia oraz niewielkiego przekroczenia progu alarmowego. Takie ostrzeżenie obowiązuje 25 stycznia do godziny 20.



- W związku z rozwojem zjawisk lodowych, w środkowym odcinku rzeki Brda nadal obserwowane są wzrosty powyżej stanów ostrzegawczych. Na stacji Tuchola istnieje możliwość osiągnięcia oraz niewielkiego przekroczenia progu alarmowego - przekazuje Piotr Smoliński, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.