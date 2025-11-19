To będzie największy obiekt Olenderskiego Parku Etnograficznego. Stanie tam nowa zagroda

2025-11-19, 15:53 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Nowa zagroda stanie w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce/fot. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Na zakup cennej, zabytkowego budynku z II połowy XIX wieku Muzeum Etnograficzne w Toruniu otrzymało 3 lata temu dofinansowanie w wysokości 146 tys. zł z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

- Aktualnie, po długim okresie badań, archiwizacji i dokumentacji zagrody z Wielkiego Lubienia trwa rozbiórka obiektu, który zostanie przywieziony do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - zapowiada Anna Maślak, koordynatorka projektu.



W zagrodzie zachowane są wszystkie najcenniejsze elementy dekoracyjne: stolarka okienna, drzwiowa oraz sama drewniana konstrukcja budynku.



- Materiał pozyskany z rozbiórki jest dzielony na części, które są w super stanie i będą do ponownego wykorzystania. Kolejna grupa elementów to te, wymagające delikatnej naprawy i takie, które np. są już w złym stanie, ale mogą być później wykorzystane jako wzór - opowiada Anna Maślak.



Kolejny etap projektu: odtworzenie i rekonstrukcja zagrody z Wielkiego Lubienia w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce zaplanowany został na kolejne dwa lata.



Więcej w relacji Iwony Muszyńskiej-Rzeszotek.