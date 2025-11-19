Łączą je: kultura, sztuka, uniwersytet i UNESCO. Włoska Ferrara zacieśnia więzi z Toruniem

2025-11-19, 20:40  Michał Zaręba/Redakcja
Włoska Ferrara dołącza do miast partnerskich Torunia. Uroczystość podpisania umowy partnerskiej odbyła się w Ratuszu Staromiejskim/fot. Michał Zaręba

Włoska Ferrara dołącza do miast partnerskich Torunia. Uroczystość podpisania umowy partnerskiej odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.

O korzyściach płynących z tej współpracy mówili Alessandro Balboni, wiceburmistrz Ferrary i prezydent Torunia Paweł Gulewski.

- Nasze miasto są do siebie w wielu aspektach podobne - mówił Alessandro Balboni, wiceburmistrz Ferrary. - Dlatego chcielibyśmy pracować nad wzmocnieniem właśnie tych elementów, w zakresie których możemy współpracować. Chodzi mi o kulturę, sztukę. Obydwa miasta są miastami uniwersyteckimi, więc współpraca w zakresie naukowej wymiany naukowej, studenckiej byłaby bardzo korzystna.

- Ferrara jest włoskim oknem na Europę - podkreśla Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
- To bardzo ważne miasto z punktu widzenia tożsamości i dziedzictwa kulturowego. W 1503 roku Mikołaj Kopernik ukończył tam studia prawnicze. Gdy przyglądam się politykom realizowanym przez oba ośrodki, to wiem, że mamy wiele wspólnego, począwszy od centrów miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiem, że jest duże zapotrzebowanie na kontakty i relację z takim miastem, jak Toruń, szczególnie na Półwyspie Apenińskim.

Dodajmy, że decyzję o nawiązaniu kontaktów partnerskich podejmuje Rada Miasta. Toruń najbliżej współpracuje z niemiecką Getyngą i holenderską Lejdą.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

