Nie żyje prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z UMK, który kierował pracami archeologów w Charkowie

2025-12-20, 20:38 Redakcja

Prof. Andrzej Kola. / Fot. FB Instytutu Archeologii UMK

Wiadomość o jego śmierci pojawiła się na stronie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Andrzej Kola miał 85 lat. Specjalizował się w archeologii podwodnej, archeologii średniowiecza i nowożytności.



"Z głębokim smutkiem informujemy, że wczoraj odszedł Profesor Andrzej Kola. Wybitny archeolog i dobry Człowiek. Nauczycie - Mistrz - Przyjaciel." - napisano w krótkiej informacji na FB Instytutu Archeologii UMK.







Prof. Andrzej Kola w latach 1994–1996 kierował ekipą polskich archeologów prowadzących badania w Charkowie, w miejscu pochowania zamordowanych oficerów polskich.



Kierował także pracami ekshumacyjnymi na terenie cmentarza ofiar represji stalinowskich w Bykowni na Ukrainie oraz pracami ekshumacyjnymi w Jedwabnem.