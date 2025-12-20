Nie żyje prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z UMK, który kierował pracami archeologów w Charkowie
Wiadomość o jego śmierci pojawiła się na stronie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Prof. Andrzej Kola miał 85 lat. Specjalizował się w archeologii podwodnej, archeologii średniowiecza i nowożytności.
"Z głębokim smutkiem informujemy, że wczoraj odszedł Profesor Andrzej Kola. Wybitny archeolog i dobry Człowiek. Nauczycie - Mistrz - Przyjaciel." - napisano w krótkiej informacji na FB Instytutu Archeologii UMK.
Prof. Andrzej Kola w latach 1994–1996 kierował ekipą polskich archeologów prowadzących badania w Charkowie, w miejscu pochowania zamordowanych oficerów polskich.
Kierował także pracami ekshumacyjnymi na terenie cmentarza ofiar represji stalinowskich w Bykowni na Ukrainie oraz pracami ekshumacyjnymi w Jedwabnem.