TVP Bydgoszcz i Pałac Młodzieży żegnają operatora Mariusza Mareckiego. Miał 53 lata

2025-12-29, 20:47 Redakcja

Mariusz Marecki miał 53 lata/fot. Pałac Młodzieży, Facebook

- Nie żyje Mariusz Marecki – operator obrazu, filmowiec, artysta i wieloletni nasz współpracownik– informuje TVP3 Bydgoszcz. Swojego instruktora żegna także bydgoski Pałac Młodzieży.

Jak czytamy na stronie bydgoskiej telewizji, Mariusz Marecki od 2018 roku tworzył materiały dla redakcji „Zbliżeń”, TVP Info i produkcji studyjnych. „Pasjonat sztuki, ciepły człowiek, oddany ojciec i kolega. Jego odejście to ogromna strata dla środowiska medialnego i bydgoskiej społeczności twórczej. (…) Był operatorem, który potrafił nie tylko złapać kadr, lecz także oddać atmosferę miejsca i emocje ludzi przed kamerą”.



Zmarły operator i filmowiec współpracował także z bydgoskim Pałacem Młodzieży, gdzie prowadził warsztaty filmowe. „Jego uczestnicy zdobywali nagrody w ogólnopolskich konkursach filmowych, byli wolontariuszami międzynarodowych festiwali i poznawali dzięki Niemu piękno sztuki opowiadania obrazem. W Pałacu Młodzieży Mariusz Marecki zrealizował wiele doskonałych filmów promujących naszą placówkę i reportaży z naszych wydarzeń. Każde Jego działanie odznaczało się wielkim profesjonalizmem, a jednocześnie budowaną przez Niego znakomitą atmosferą. Jego odejście to niezwykle bolesny i smutny moment dla całej społeczności Pałacu Młodzieży” – czytamy na profilu instytucji na Facebooku.



Mariusz Marecki miał 53 lata.