TVP Bydgoszcz i Pałac Młodzieży żegnają operatora Mariusza Mareckiego. Miał 53 lata

2025-12-29, 20:47  Redakcja
Mariusz Marecki miał 53 lata/fot. Pałac Młodzieży, Facebook

Mariusz Marecki miał 53 lata/fot. Pałac Młodzieży, Facebook

- Nie żyje Mariusz Marecki – operator obrazu, filmowiec, artysta i wieloletni nasz współpracownik– informuje TVP3 Bydgoszcz. Swojego instruktora żegna także bydgoski Pałac Młodzieży.

Jak czytamy na stronie bydgoskiej telewizji, Mariusz Marecki od 2018 roku tworzył materiały dla redakcji „Zbliżeń”, TVP Info i produkcji studyjnych. „Pasjonat sztuki, ciepły człowiek, oddany ojciec i kolega. Jego odejście to ogromna strata dla środowiska medialnego i bydgoskiej społeczności twórczej. (…) Był operatorem, który potrafił nie tylko złapać kadr, lecz także oddać atmosferę miejsca i emocje ludzi przed kamerą”.

Zmarły operator i filmowiec współpracował także z bydgoskim Pałacem Młodzieży, gdzie prowadził warsztaty filmowe. „Jego uczestnicy zdobywali nagrody w ogólnopolskich konkursach filmowych, byli wolontariuszami międzynarodowych festiwali i poznawali dzięki Niemu piękno sztuki opowiadania obrazem. W Pałacu Młodzieży Mariusz Marecki zrealizował wiele doskonałych filmów promujących naszą placówkę i reportaży z naszych wydarzeń. Każde Jego działanie odznaczało się wielkim profesjonalizmem, a jednocześnie budowaną przez Niego znakomitą atmosferą. Jego odejście to niezwykle bolesny i smutny moment dla całej społeczności Pałacu Młodzieży” – czytamy na profilu instytucji na Facebooku.

Mariusz Marecki miał 53 lata.

Bydgoszcz

Region

65-latka przewróciła się na rowerze i nie przeżyła wypadku. Tragedia w Mogilnie

65-latka przewróciła się na rowerze i nie przeżyła wypadku. Tragedia w Mogilnie

2025-12-29, 20:13
Intensywne opady, zawieje i zamiecie śnieżne Ostrzeżenia dla naszego regionu

Intensywne opady, zawieje i zamiecie śnieżne! Ostrzeżenia dla naszego regionu

2025-12-29, 19:24
Protest rolników w całym kraju. W naszym regionie w kilkunastu punktach [mapa]

Protest rolników w całym kraju. W naszym regionie w kilkunastu punktach [mapa]

2025-12-29, 17:58
Ciężarówka wjechała blisko przejścia w 83-letnią kobietę. Potrącenie pieszej w Toruniu

Ciężarówka wjechała blisko przejścia w 83-letnią kobietę. Potrącenie pieszej w Toruniu

2025-12-29, 17:05
Przeczesywali dno Wisły we Włocławku. Szukali 46-latka, który zniknął miesiąc temu

Przeczesywali dno Wisły we Włocławku. Szukali 46-latka, który zniknął miesiąc temu

2025-12-29, 15:48
Śródmiejscy dzielnicowi pomogli potrzebującym. Odwiedzili osoby bez dachu nad głową i przekazali jedzenie

Śródmiejscy dzielnicowi pomogli potrzebującym. Odwiedzili osoby bez dachu nad głową i przekazali jedzenie

2025-12-29, 14:38
To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

2025-12-29, 12:59
Uwaga Znów będzie ślisko IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

Uwaga! Znów będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

2025-12-29, 11:45
Zwierzęta źle reagują na fajerwerki. Właściciele pupili powinni zadbać o ich komfort

Zwierzęta źle reagują na fajerwerki. Właściciele pupili powinni zadbać o ich komfort

2025-12-29, 11:13

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę