Nie żyje prof. Jerzy Gaca, jest data pogrzebu. Politechnika Bydgoska pożegnała wieloletniego pracownika

Nie żyje prof. Jerzy Gaca/fot. FB Politechnika Bydgoska

Prof. Jerzy Gaca zmarł zeszłej niedzieli. Miał 87 lat. Z Politechniką Bydgoską był związany przez wiele lat, pełniąc m.in. funkcję Dziekana Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ czy Kierownika Katedry Chemii i Ochrony Środowiska.

Prof. Jerzy Gaca był pracownikiem naukowo-dydaktycznym, nauczycielem akademickim oraz uczonym, specjalizującym się w dziedzinie chemii. W pożegnalnym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych profesora wspominają władze Politechniki Bydgoskiej. - Z głębokim żalem i smutkiem społeczność akademicka Politechniki Bydgoskiej żegna śp. prof. dr. hab. Jerzego Gacę - czytamy. - W latach 1996–2001 oraz 2005–2008 pełnił funkcję Dziekana Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej. Przez wiele lat był Kierownikiem Katedry Chemii i Ochrony Środowiska, Przewodniczącym Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jego działalność naukowa, organizacyjna i dydaktyczna na trwałe zapisała się w historii Uczelni i środowiska akademickiego - dodali autorzy wpisu.



Politechnika złożyła także wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego Jerzego Gacy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek (29 grudnia) o godz. 10:00 na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej 15.



