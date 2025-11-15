Tak wyglądała Zosia z Pnia! W Ostromecku zaprezentowano rekonstrukcję całej postaci wampirki [wideo + zdjęcia]

2025-11-15, 22:06 Damian Klich / Redakcja

Zrekontruowaną postać wampirki Zosi zaprezentowano w sobotę w Pałacu w Ostromecku. / Fot. Damian Klich

Dziewczynę pochowano w XVII wieku z sierpem na szyi i kłódką u stopy. Pochówek antywampiryczny odkryto w 2022 roku w Pniu.

- Widać, że to była piękna kobieta naznaczona cierpieniem - mówi Dariusz Poliński z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. - Z ustaleń wynika, że miała ok. 167 cm wzrostu.



Rekonstrukcja to efekt pracy badaczy z Polski i szwedzkiego eksperta Oscara Nilssona.



- Miło zobaczyć kogoś sprzed 350 lat - mówili uczestnicy premierowego pokazu. - Dla mnie to wyjątkowy wieczór. Dziewczyna patrzy na mnie trochę ze smutkiem, trochę z zadumą. To bardzo wzruszające, ponieważ wygląda niezwykle realistycznie. Jak prawdziwy człowiek.



Naukowcy wciąż próbują rozwikłać wiele tajemnic. Dziewczyna prawdopodobnie pochodziła z południowej Szwecji, ale nie wiadomo skąd się tu wzięła. Miała dziwne znamię na klatce piersiowej spowodowane naczyniakiem, co być może naznaczyło ją jako wampirkę.



Uczeni dodają, że niedługo zaprezentują niespotykaną w skali światowej sensację dotyczącą kłódki, którą przy niej znaleziono.

Relacja Damiana Klicha