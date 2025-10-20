Włocławek jest najszczęśliwszym miastem w Polsce? Tak twierdzą politycy Lewicy

2025-10-20, 06:50 Agnieszka Marszał / Redakcja

Włodzimierz Czarzasty podczas konwencji Lewicy we Włocławku. / Fot. PAP / Mikołaj Kuras

W niedzielę (19.10.) w stolicy Kujaw odbyła się konwencja Lewicy pod hasłem „Polska jutra zaczyna się we Włocławku".

- Politycy nie mają wizji. Nie widzą jak Polska ma wyglądać. Wyobraźcie sobie takie miasto, w którym są mieszkania na tani wynajem, czas pracy wynosi codziennie siedem godzin. Wyobraźcie sobie takie miasto, w którym jest czysta energia. Za chwilę będzie tu bardzo dużo ludzi z wyższym wykształceniem - uważa Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu. - Jest takie miasto. To Włocławek.



Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chwaliła prezydenta Włocławka - Krzysztofa Kukuckiego - za wprowadzenie skróconego tygodnia pracy, zapowiadając reformy rynku pracy.



- Ruszamy z największym na świecie pilotażem skróconego czasu pracy - z zachowaniem wynagrodzenia. Najwyższy czas, aby pracować dobrze i efektywnie, ale w pracy nie spędzać całego swojego życia - mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Wiedzą o tym dobrze mieszkańcy Włocławka. Właśnie tutaj, właśnie oni nie muszą czekać na przyszłość. Blisko 3 tys. pracowników już dziś pracuje krócej.



Podczas konwencji Lewicy głos zabrali również wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister Tomasz Lewandowski i prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Przedstawione zostały: plan reform rynku pracy, postępy w realizacji budowy tanich mieszkań na wynajem i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i reformą sektora energetycznego.