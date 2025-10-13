Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

2025-10-13, 19:51  Agnieszka Marszał/Redakcja
W centrum Włocławka powstanie zielony korytarz. Połączy Plac Wolności z Parkiem Łokietka/fot. wloclawek.eu

W centrum Włocławka powstanie zielony korytarz. Połączy Plac Wolności z Parkiem Łokietka. W ciągu ulic: Traugutta, Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana i Zduńska pojawią się nowe tereny zielone, place zabaw, zewnętrzna siłownia i wybieg dla psów.

- Zarówno piesi, jak i rowerzyści, ale też kierowcy będą mogli poruszać się na tym odcinku w sposób bezpieczny i komfortowy - mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Dbamy przy tym przede wszystkim o zieleni i o zagospodarowanie wód opadowych. Wprowadzimy nową formę zieleni - pojawią się ogrody tematyczne. Swoje najbliższe otoczenie zmieni Pomnik Armii Krajowej. Uroczystości, coraz częściej organizowane w tym miejscu, zyskają godne otoczenie.

Prace mają się rozpocząć jesienią, a zakończyć w lutym przyszłego roku. Całkowita wartość inwestycji to ponad 31 mln zł, z czego ponad 9 mln dofinansowanie ze środków unijnych.

  • Ulica Zduńska zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Królewiecką do Pl. Wolności. Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny dla pieszych i rowerzystów oraz okazjonalnego ruchu samochodowego dla mieszkańców wraz z 1 miejscem postojowym dla tych samochodów. W rejonie Skweru Lecha i Marii Kaczyńskich przewidziano przebudowę ulic Miedzianej, Zielony Rynek i Szczęśliwej od skrzyżowania z ulicą Królewiecką do skrzyżowania z ulicą Świętego Antoniego oraz terenów biologicznie czynnych zlokalizowanych na obszarze Skweru.
  • Ulica Jagiellońska zostanie przebudowana w całości od skrzyżowania z ul. Świętego Antoniego do skrzyżowania z ulicą Traugutta. Zaprojektowano dwa pasy jezdni jednokierunkowych: północny i południowy, pomiędzy którymi zaprojektowano strefę aktywności dla pieszych i rowerzystów oraz przestrzeń przyrodniczą zieleni wraz z ogrodzonymi placami zabaw dla dzieci, placem wielofunkcyjnym, parkiem motorycznym i ścieżką edukacyjną, ogródkiem roślinnym, siłowniami zewnętrznymi ogólnodostępnymi, sadzawką. Wzdłuż obu jezdni zaprojektowano 61 stanowisk parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością w pobliżu placu wielofunkcyjnego i skrzyżowania z ul. Chmielną oraz 1 stanowisko do parkowania dla osób niepełnosprawnych w pobliżu skrzyżowania z ul. Traugutta.
  • Przewidziano wykonanie przebudowy ul. Traugutta/Kasprowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Po zachodniej stronie ul. Traugutta, na zwieńczeniu osi ulicy Jagiellońskiej, gdzie znajduje się pomnik Żołnierzy AK, zaprojektowano nowy plac o wymiarach 16,3m x 20m o nawierzchni z płyt granitowych wielkogabarytowych. Przewiduje się nową lokalizację pomnika oraz masztów flagowych. W obrębie placu zaprojektowano oświetlenie interaktywne w postaci opraw doziemnych. Na południe od tego placu, przy ścieżce rowerowej przewidziano plac dla stojaków rowerowych oraz wejście z chodnika na teren planowanego wybiegu dla psów.
źr. wloclawek.eu

Mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki

