Włocławek zapowiada remont mostu im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Koszt: 30 milionów zł

2025-10-08, 17:20  Marek Ledwosiński/Redakcja
Most im. Marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku/fot. MichalPL/Wikipedia

Jak zawiadamia prezydent Krzysztof Kukucki, przetarg właśnie wyłonił wykonawcę, a będzie nim międzynarodowa firma Strabag. Remont ma się rozpocząć lada moment. Co oczywiste, należy się spodziewać utrudnień drogowych.

Inwestycja zakłada między innymi:

  • frezowanie nawierzchni
  • wymianę izolacji
  • przebudowę chodnika
  • położenie nowych warstw bitumicznych
  • instalację nowej iluminacji świetlnej
  • zabezpieczenie antykorozyjne mostu
Na zadanie Miasto pozyskało 30 mln zł ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace na moście, jeśli nie pojawią się odwołania, wkrótce ruszą.
Nieco gorsza wiadomość jest taka, że przez ponad rok na moście stalowym przez Wisłę będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Remont jest niezbędny, bez niego przeprawie groziłoby zamknięcie.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego:

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

