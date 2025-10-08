Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Toruniu: ekologia i oszczędność [wideo]

2025-10-08, 07:00 Michał Zaręba/Redakcja

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Toruń/fot. Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej/Facebook

Państwo, samorządy i biznes wobec wyzwań transformacji energetycznej - to jeden z bloków tematycznych odbywającego się w Toruniu Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Uczestnicy rozmawiają na temat sytuacji geopolitycznej, roli biogazowni i elektrowni wiatrowych.

- Celem zasadniczym transformacji energetycznej jest obniżenie cen energii, bezpieczeństwo energetyczne - mówi dr Paweł Machalski, prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. - Trzeba także stawiać na swoje źródła energii: na polski atom, słońce, na polski - w cudzysłowie - wiatr, biometanownie i biogazownie.



Szczepan Burak z Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu podkreśla, jak ważne jest zakładanie społeczności energetycznych. - Chodzi o to, by te grona się wspierały, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem. Drugi kierunek to jest oszczędność energii, a zwłaszcza renowacja budynków, bez której tracimy niesamowitą ilość energii, zwłaszcza w domach jednorodzinnych.



- I w tym kierunku pracujemy - podsumował Marek Wojtkowski, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Fundusze europejskie wspierają samorządy lokalne, jak i indywidualnych obiorców z Kujaw i Pomorza.



Kongres potrwa do środy. Wydarzeniu patronuje PR PiK.



