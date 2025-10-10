Trzy szkoły w Kujawsko-Pomorskiem dostały po 20 tysięcy złotych na ekologiczne projekty
Ogólnopolski Konkurs „Wspólnie dla Regionu" Fundacji Veolia Północ rozstrzygnięty. Z prawie 500 wniosków nagrodzono 65 w tym trzy z naszego regionu. Jeden ze Świecia i dwa z Torunia.
„Wspólnie dla Regionu" to program grantowy realizowany w formule konkursu. Nagradzane są projekty wspierające transformację ekologiczną miast i regionów. 65 finalistów otrzyma po 20 tys. zł na działania ekologiczne w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy czy działania związane z produkcją zielonej energii.
- W Świeciu przy Centrum Pokoleń powstanie ogród deszczowy, zielone miejsce wypoczynku.
- W Toruniu w SP nr 24 wybudowany zostanie deszczowy układ krążenia, czyli deszczołap.
- Z kolei w toruńskiej SP nr 7 - powstanie ogród edukacyjny, teatrzyk ekologiczny, którego prace zaowocują przedstawieniem, a także wydarzenie „7 dni dla Ziemi".
Spółka Veolia Północ zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła. Firma koncentruje się na transformacji ekologicznej, odchodząc od węgla i wdrażając rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.