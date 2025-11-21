Parkingowa rewolucja pod Szpitalem im. Biziela. Od nowego miesiąca wielkie zmiany

Od 1 grudnia na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zacznie działać automatyczny system parkingowy/fot. Wikipedia/Darpaw
Od 1 grudnia na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zacznie działać automatyczny system parkingowy. System wprowadza wjazd bez biletu – kamery automatycznie odczytują numer rejestracyjny samochodu. Pilotaż nowego programu ma potrwać 30 dni. Lecznica przedstawia schemat parkingu i zasady jego działania.
STREFY PARKOWANIA
Teren szpitala zostanie podzielony na trzy strefy:
Parking pacjentów i odwiedzających – parking po lewej stronie przy głównym wjeździe na teren szpitala.
Parking abonamentowy – przeznaczony głównie dla pracowników, ale dostępny również dla pacjentów korzystających z podjazdu kiss&ride do budynków 7A, 7B i 7C.
Parking SOR – dla pacjentów (zjazd za Budynkiem Stomatologii) – chwilowo niedostępny z uwagi na trwające prace.
OPŁATY ZA PARKOWANIE
Pierwsze 30 minut parkowania – bezpłatne (razem we wszystkich strefach).
Po upływie 30 minut: 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Pacjent hospitalizowany – 50 zł za każdy rozpoczęty tydzień pobytu (opłatę należy uregulować w Biurze Obsługi Parkingu po okazaniu dokumentu potwierdzającego hospitalizację, przed wyjazdem ze szpitala).
Osoby z niepełnosprawnościami (posiadające kartę parkingową) mogą parkować w dowolnej strefie, w takich samych stawkach jak pozostali pacjenci (5 zł/h).
JAK DZIAŁA SYSTEM
Przy wjeździe nie pobiera się bilet – kamera automatycznie odczyta numer rejestracyjny.
Szlaban otworzy się po rozpoznaniu pojazdu, a następnie zamknie – prosimy o zachowanie ostrożności i wjazd po kolei.
System nalicza czas postoju od momentu wjazdu (po upływie darmowych 30 minut).
Po zakończeniu wizyty należy uiścić opłatę w jednej z kas automatycznych.
Po dokonaniu płatności kierowca ma 15 minut na opuszczenie parkingu.
PŁATNOŚĆ I LOKALIZACJA KAS
Opłaty można uregulować: gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM.
Automaty kasowe będą zlokalizowane: dwa w pobliżu Budynku 1D, jeden w pobliżu wjazdu do budynku 7A.
WYJAZD Z TERENU SZPITALA
Wyjazd z terenu szpitala odbywać się będzie dwoma niezależnymi wyjazdami: wyjazd główny oraz wyjazd boczny - ze strefy pacjenta i odwiedzających.
MIEJSCA SPECJALNE
Przy budynku 1D przygotowane zostaną miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsce postojowe dla rodzin z dziećmi.
Będą też miejsca krótkiego postoju typu „Kiss & Ride”. To rozwiązanie pozwala na szybkie i bezpieczne wysadzenie lub odebranie pasażera bez konieczności parkowania.
Lokalizacje miejsc „Kiss & Ride”:
przy budynku 1D – w pobliżu głównego wejścia,
przy budynku 7A – w strefie parkingu abonamentowego.
DODATKOWE INFORMACJE
Od 1 grudnia można skorzystać z kontaktu z Biurem Obsługi Parkingu pod numerem telefonu: 61 64 71 00 oraz biuro@parking-serwis.pl
