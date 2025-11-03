Do wydania jest 16 milionów złotych. Bydgoski Budżet Obywatelski - czas na głosowanie!

2025-11-03, 16:29 Agata Raczek/Redakcja

Rozpoczyna się głosowanie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Ratusz zapowiedział zmiany w procedurze wyboru projektów - system ma być szczelniejszy/fot. Agata Raczek

Rozpoczyna się najważniejszy moment w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim - wybór projektów. Ratusz, po ubiegłorocznych problemach, wprowadził zmiany w tej procedurze. System ma być szczelniejszy.

16 milionów złotych jest do rozdysponowania w ramach tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 3 listopada w południe rozpoczęło się głosowanie. Co się zmieniło w samej procedurze?



- Podobnie jak w ubiegłym roku każdy mieszkaniec może oddać głosy w czterech kategoriach - przypomina Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.

- Mamy cztery kategorie projektów: osiedlowe, ponadosiedlowe społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Łączna pula to blisko 16 milionów złotych. W tym roku wpłynęło ponad 500 projektów od mieszkańców - 268 przeszło weryfikację i zostanie poddane pod głosowanie. Mamy nowy formularz, który ma zapewnić transparentność wyborów. Mieliśmy drobne problemy w zeszłym roku. W prokuraturze toczy się postępowanie, co do części głosów oddanych przez osoby spoza Bydgoszczy lub przez osoby, które nie wiedziały, że ich dane zostały użyte do głosowania. Mieliśmy podane telefony, maile i inne dane, które nie istniały. Dlatego tym razem wprowadziliśmy trzy elementy, które uszczelnią system: konieczność podania adresu, oświadczenie, że się jest mieszkańcem Bydgoszczy oraz weryfikacja SMS-owa.



A na jakie projekty bydgoszczanie będą mogli głosować? Jakich projektów mieszkańcy zgłosili najwięcej? O tym mówi Natalia Babachanian, kierownik referatu partycypacji społecznej Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy:



- Cały czas prym wiedzie modernizacja dróg osiedlowych, dalej są miejsca parkingowe, strefy rekreacyjne także mieszczą się jeszcze w grupie „top 5". Mieszkańcy nadal chętnie wybierają przestrzeń do wspólnej rekreacji, choć siłownie są już nieco niżej na liście, podobnie jak wybiegi dla psów - one też wypadły z pierwszej piątki.



Głosowanie potrwa do 30 listopada (do północy). O tym na co zostaną przeznaczone pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego mogą decydować wszyscy bydgoszczanie, także niepełnoletni – za zgodą opiekuna.



Głosować można elektronicznie – przez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo.

Dla tych, którzy wolą tradycyjną formę, przygotowano też stacjonarne punkty – ich lista na www.bdgbo.pl.