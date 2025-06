Głosowanie przy pomocy m.in. fikcyjnych danych. Śledztwo w sprawie BBO 2024 trwa

Postępowanie w tej sprawie trwa już pół roku.– To żmudne śledztwo – przyznaje prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. – Jest to postępowanie bardzo złożone, wymagające żmudnej analizy, przede wszystkim tzw. adresów IP urządzeń końcowych, czyli telefonów, tabletów, komputerów, za pomocą których oddawano głosy w budżecie obywatelskim. Nieprawidłowości, które badamy, polegały na tym, że osoby oddające głosy, wykorzystywały wielokrotnie dane osobowe tych samych osób albo podawały fikcyjne dane osobowe. – W ramach prowadzonego postępowania przesłuchiwane są osoby, których dane widnieją i których dane udało się ustalić – wyjaśnia prokurator Adamska-Okońska. – Pytamy te osoby, czy faktycznie oddawały głosy na te projekty budżetowe, czy nie – dodaje. – Trudność tego postępowania polega, jak już wspomniałam, z konieczności żmudnej analizy adresów IP. Wiemy, że sprawcy wykorzystywali usługę tzw. VPN-u, która pozwala ukrywać adresy IP – dlatego tez tak długo trwa postępowanie, ponieważ musimy każdy taki adres zidentyfikować. Prokuratura zwróciła się także w tym celu do podmiotów zagranicznych, które ustaliliśmy jako administratorów pewnych adresów IP i czekamy na odpowiedzi w tym zakresie – wyjaśnia rzeczniczka. Zakwestionowane głosy dotyczą projektów związanych z komunikacją miejską. Prokuraturę powiadomili ratuszowi urzędnicy. Sprawę wyjaśnia bydgoski zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Początkowo śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, następnie przejęła je Prokuratura Okręgowa.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.