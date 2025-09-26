Jest pomysł, by w centrum Bydgoszczy postawić koguta Pana Twardowskiego. Będzie głosowanie

2025-09-26, 07:55 Monika Siwak/Redakcja

Adam Goździewski, radny osiedla Piaski, podjął temat, gdy odkrył zdjęcie swojej mamy z dzieciństwa, siedzącej na kogucie, przy spichrzu/archiwum rodzinne Adama Goździewskiego

Projekt ustawienia koguta został wpisany na listę pomysłów do realizacji z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W życiu miasta nie byłaby to nowość, a powrót do przeszłości. Przed laty zdjęcia dzieci siedzących na kogucie były bardzo modne. Bydgoszczanie mają je w swoich archiwach.

Kogut miałby stanąć przy punkcie informacji turystycznej na Starym Rynku. Adam Goździewski, radny osiedla Piaski, podjął temat, gdy odkrył zdjęcie swojej mamy z dzieciństwa, siedzącej na kogucie, przy spichrzu.



- Mama ma na tym zdjęciu 5 lat, obok stoi jej brat. Obstawiamy, że to były lata 60. Zdjęcie jest czarno-białe - mówi Adam Goździewski. - Kiedyś w Bydgoszczy kogut miał swoje miejsce. Jest legenda miejska głosząca, że czarnoksiężnik Twardowski, którego figura wita dziś bydgoszczan z jednej z kamienic na Starym Rynku, miał takie moce, że zwykłego koguta powiększył do wielkości wierzchowca. W 1560 roku miał na tym kogucie wjechać ulicą Mostową do grodu nad Brdą. Uważam, że byłaby to fajna atrakcja - taka interaktywna rzeźba, na którą każdy mógłby sobie wsiąść. Kogut rozsławiłby miasto. Każdy turysta chętnie dosiadłby go do pamiątkowej fotki czy filmiku.



Kogut ze zdjęcia był przenośny, najprawdopodobniej należał do fotografa, który robił na nim zdjęcia dzieciom w różnych miejscach. Może stoi u kogoś na strychu?



Numer projektu ponadosiedlowego - postawienia koguta w centrum Bydgoszczy na liście pomysłów, które mają być zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego to 193. O tym, które projekty będą zrealizowane zdecydują w głosowaniu mieszkańcy miasta.