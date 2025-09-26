Jest pomysł, by w centrum Bydgoszczy postawić koguta Pana Twardowskiego. Będzie głosowanie

2025-09-26, 07:55  Monika Siwak/Redakcja
Adam Goździewski, radny osiedla Piaski, podjął temat, gdy odkrył zdjęcie swojej mamy z dzieciństwa, siedzącej na kogucie, przy spichrzu/archiwum rodzinne Adama Goździewskiego

Adam Goździewski, radny osiedla Piaski, podjął temat, gdy odkrył zdjęcie swojej mamy z dzieciństwa, siedzącej na kogucie, przy spichrzu/archiwum rodzinne Adama Goździewskiego

Projekt ustawienia koguta został wpisany na listę pomysłów do realizacji z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W życiu miasta nie byłaby to nowość, a powrót do przeszłości. Przed laty zdjęcia dzieci siedzących na kogucie były bardzo modne. Bydgoszczanie mają je w swoich archiwach.

Kogut miałby stanąć przy punkcie informacji turystycznej na Starym Rynku. Adam Goździewski, radny osiedla Piaski, podjął temat, gdy odkrył zdjęcie swojej mamy z dzieciństwa, siedzącej na kogucie, przy spichrzu.

- Mama ma na tym zdjęciu 5 lat, obok stoi jej brat. Obstawiamy, że to były lata 60. Zdjęcie jest czarno-białe - mówi Adam Goździewski. - Kiedyś w Bydgoszczy kogut miał swoje miejsce. Jest legenda miejska głosząca, że czarnoksiężnik Twardowski, którego figura wita dziś bydgoszczan z jednej z kamienic na Starym Rynku, miał takie moce, że zwykłego koguta powiększył do wielkości wierzchowca. W 1560 roku miał na tym kogucie wjechać ulicą Mostową do grodu nad Brdą. Uważam, że byłaby to fajna atrakcja - taka interaktywna rzeźba, na którą każdy mógłby sobie wsiąść. Kogut rozsławiłby miasto. Każdy turysta chętnie dosiadłby go do pamiątkowej fotki czy filmiku.

Kogut ze zdjęcia był przenośny, najprawdopodobniej należał do fotografa, który robił na nim zdjęcia dzieciom w różnych miejscach. Może stoi u kogoś na strychu?

Numer projektu ponadosiedlowego - postawienia koguta w centrum Bydgoszczy na liście pomysłów, które mają być zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego to 193. O tym, które projekty będą zrealizowane zdecydują w głosowaniu mieszkańcy miasta.

Mówi Adam Goździewski

Bydgoszcz

Region

Dzięki Niej odzyskałam życie. Matka dziękuje bydgoskiej policjantce za uwolnienie od przemocy

„Dzięki Niej odzyskałam życie". Matka dziękuje bydgoskiej policjantce za uwolnienie od przemocy

2025-09-26, 12:55
Torunianie pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym. Uroczystość pod obeliskiem

Torunianie pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym. Uroczystość pod obeliskiem

2025-09-26, 12:13
Podejrzany o zabójstwo w Myślecinku ma przejść badanie psychiatryczne. W planie dalszy areszt

Podejrzany o zabójstwo w Myślecinku ma przejść badanie psychiatryczne. W planie dalszy areszt

2025-09-26, 11:07
Drewniane wsporniki wokół pomnika. Słynny bydgoski zabytek stoi teraz na placu budowy

Drewniane wsporniki wokół pomnika. Słynny bydgoski zabytek stoi teraz na placu budowy

2025-09-26, 10:50
Zderzenie dwóch aut w Szkocji na trasie S5. Są poszkodowani - aktualizacja [zdjęcia]

Zderzenie dwóch aut w Szkocji na trasie S5. Są poszkodowani - aktualizacja [zdjęcia]

2025-09-26, 10:16
Kwas siarkowy w kanalizacji w Inowrocławiu. Ratusz uspokaja: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców [oświadczenie]

Kwas siarkowy w kanalizacji w Inowrocławiu. Ratusz uspokaja: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców [oświadczenie]

2025-09-26, 09:35
Wyzwalaczem przemocy jest często alkohol kupiony i wypity nocą. Rozmowa Dnia o prohibicji

Wyzwalaczem przemocy jest często alkohol kupiony i wypity nocą. „Rozmowa Dnia" o prohibicji

2025-09-26, 08:59
Jak rozmawiać i naprawiać, zamiast karać Tego uczyli w Bydgoszczy specjaliści od dialogu

Jak rozmawiać i naprawiać, zamiast karać? Tego uczyli w Bydgoszczy specjaliści od dialogu

2025-09-26, 08:29
Trenują, tańczą, śpiewają - niepełnosprawni radzą sobie w pracy, w życiu dzięki aktywności [wideo]

Trenują, tańczą, śpiewają - niepełnosprawni radzą sobie w pracy, w życiu dzięki aktywności [wideo]

2025-09-26, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę