Rośnie zainteresowanie włocławskim budżetem obywatelskim. Pieniądze są - pomysły też

2025-10-02, 07:55 Marek Ledwosiński/Redakcja

Wieża widokowa we Włocławku/fot. Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka/Facebook/archiwum

Są dwa rekordy - największa w historii kwota: ponad 5,5 miliona złotych i największa liczba zgłoszonych projektów. Włocławski ratusz zakończył zbieranie pomysłów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

O dalszych procedurach mówi pełnomocnik prezydenta miasta do spraw budżetu obywatelskiego, Jakub Sosiński.

- Do 29 października prowadzimy etap weryfikacji formalnej oraz merytorycznej wniosków. Liczba zgłoszeń jest rzeczywiście rekordowa. Mamy 109 projektów przekazanych przez mieszkańców w dwóch kategoriach. W kategorii instytucjonalnej jest 25 projektów, w kategorii ogólnomiejskiej są to 84 projekty. 13 listopada kończy się etap odwołań, a od 14 do 28 listopada rozpocznie się etap głosowania.



Zwycięskie projekty, czyli te, które będą realizowane, przedstawione zostaną tradycyjnie, 6 grudnia, na mikołajki.



Wśród propozycji najczęściej pojawiają się place zabaw, boiska, a także tworzenie kolejnych terenów zielonych w mieście. Jedną z najpopularniejszych i najsłynniejszych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego była budowa wieży widokowej na Zawiślu, która cieszy się niesamowitą popularnością wśród mieszkańców Włocławka oraz turystów.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego i : TUTAJ