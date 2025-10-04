W podwłocławskim Choceniu gmina kazała ściąć Dąb Tysiąclecia. Mieszkańcy są oburzeni [zdjęcia]

2025-10-04, 17:54 Marek Ledwosiński / Redakcja

Tak prezentował się dąb podczas posadzenia. Obok zdjęcie obecne. / Fot. FB "Choceń na starej fotografii" / Marek Ledwosiński

Posadzono go w 1960 roku w trakcie gminnej uroczystości, zorganizowanej na pamiątkę chrztu Polski, tuż po zakończeniu budowy choceńskiej szkoły tzw. tysiąclatki. Teraz zniknął.

Dąb Tysiąclecia miał być symbolem potęgi i pamięci. Rósł przed gmachem szkoły, zamienionej potem na urząd gminy. Na pamiątki zasadzenie mieszkańcy zakopali tam również kapsułę czasu. Miał trwać kolejnych tysiąc lat, ale nic z tego nie wyjdzie.



Po 65 latach Dąb Tysiąclecia padł pod piłami wynajętej przez gminę firmy. Powód? Władze Chocenia postanowiły rozbudować boisko. Nie było innego miejsca. Gmina zdobyła wszystkie zezwolenia i dąb wycięto. Władze na osłodę zapewniają, że jeśli uda się odnaleźć kapsułę czasu, zostanie ona zabezpieczona.



Mieszkańcy protestują w internecie. Są nawet apele o referendum w sprawie odwołania władz. Ale dębowi to już nie pomoże.