Włocławski fajans przeżywa renesans. Na takiej promocji może zyskać cały region [zdjęcia]

2025-09-29, 06:50  Marek Ledwosiński / Redakcja
Festiwal Fajansu we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński

Festiwal Fajansu we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński

Talerze, spodeczki, maselniczki, figurki, patery i - oczywiście - vicki. We Włocławku piąta, doroczna edycja Festiwalu Fajansu.

Sala główna Centrum Kultury ,,Browar B" była wypełniona po brzegi. Uczestników festiwalu przyciągnęła giełda kolekcjonerska, wystawy najnowszej produkcji, a także warsztatu odradzającej się sztuce ręcznego malowania fajansu.

- Znak firmowy Włocławka, włocławski fajans, odradza się - ocenia tegoroczną edycję festiwalu współorganizator, wystawca i producent współczesnych ,,włocławków" - Tyberiusz Rajs. - Miasto zauważyło, że to jest szansa dla promocji naszego regionu, Włocławka... I rzeczywiście to wykorzystuje. W tej chwili fajans ruszył w miasto. I to jest świetna informacja. To miasto ma żyć fajansem, a fajans ma żyć tym miastem.

Atrakcji festiwalowych mnóstwo. Wyjątkowym powodzeniem cieszyły się stoiska manikiżystek, malujących paznokcie w typowe wzory włocławskiego fajansu. Klientki były zachwycone.

- Kocham fajans. To, co pani dla mnie dokonuje, to jest cudo - mówi jedna z uczestniczek.

Mówi Tyberiusz Rajs.

Mówi uczestniczka Festiwalu Fajansu.

Włocławek
Festiwal Fajansu we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński Festiwal Fajansu we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński Festiwal Fajansu we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński

Region

Kierowcy urządzili sobie wyścigi. Linia podwójna ciągła nie była żadną przeszkodą [wideo]

Kierowcy urządzili sobie wyścigi. Linia podwójna ciągła nie była żadną przeszkodą [wideo]

2025-09-29, 11:45
W tym kalendarzu są same dobre dni Jeszcze można zostać sponsorem miesiąca

W tym kalendarzu są same dobre dni! Jeszcze można zostać sponsorem miesiąca!

2025-09-29, 11:16
Szkolenia Trenuj z wojskiem 7 zaczynają się w październiku. Kujawsko-Pomorskie na liście

Szkolenia „Trenuj z wojskiem 7" zaczynają się w październiku. Kujawsko-Pomorskie na liście

2025-09-29, 11:00
Toruńskie Anioły najlepszą żużlową drużyną w Polsce Jan Ząbik w Rozmowie Dnia PR PiK

Toruńskie Anioły najlepszą żużlową drużyną w Polsce! Jan Ząbik w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-09-29, 08:59
Mocne brzmienie w szczytnym celu. Charytatywny koncert w klubie Over the Under Pub

Mocne brzmienie w szczytnym celu. Charytatywny koncert w klubie Over the Under Pub

2025-09-29, 08:37
W Bierzgłowie otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Organisty. Tak prezentuje się jego wnętrze [zdjęcia]

W Bierzgłowie otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Organisty. Tak prezentuje się jego wnętrze [zdjęcia]

2025-09-29, 07:50
Nocny pożar bloku w Toruniu. Jeden z mieszkańców wyskoczył z balkonu [zdjęcia]

Nocny pożar bloku w Toruniu. Jeden z mieszkańców wyskoczył z balkonu [zdjęcia]

2025-09-29, 06:53
ZUS wypłaca kolejne czternastki. Ostatnie środki trafią na początku października

ZUS wypłaca kolejne „czternastki”. Ostatnie środki trafią na początku października

2025-09-28, 21:40
W miejscowości Lubińsk w powiecie tucholskim pociąg osobowy zderzył się z samochodem

W miejscowości Lubińsk w powiecie tucholskim pociąg osobowy zderzył się z samochodem

2025-09-28, 21:14

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę