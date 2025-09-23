Torunianie mogą już głosować w budżecie obywatelskim. W puli prawie 10 milionów złotych

2025-09-23, 14:05 Monika Kaczyńska/Redakcja

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego potrwa do końca września/fot.: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0, torun.pl

Rekordową kwotę – 9 milionów 700 tysięcy złotych – mają do wydania mieszkańcy Torunia w ramach 13. edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie już trwa. Do wyboru jest 108 projektów.

– Każda osoba może zagłosować na maksymalnie trzy projekty w puli ogólnomiejskiej i do tego może wybrać sobie pulę lokalną. One są tworzone na podstawie 13 okręgów, na które podzielone jest nasze miasto jako jednostki pomocnicze – mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich toruńskiego magistratu.



– W każdej z tych pul również można wybrać sobie trzy projekty. W tej ogólnomiejskiej są większe projekty. To, co trzeba podkreślić, mamy grupę najbardziej popularnych tematów. Z pewnością są te związane z terenami zieleni. Mamy sporo projektów związanych zarówno z placami zabaw, jak i infrastrukturą sportową – dodaje Wawrzyński.



Głosowanie trwa do końca września. Zagłosować można przez Internet lub papierowo. Szczegóły znajdują się na miejskiej stronie torun.pl.