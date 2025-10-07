17 projektów za ponad milion złotych. Koniec głosowania nad budżetem obywatelskim Gminy Świecie

2025-10-07, 09:51 Marcin Doliński/Redakcja

Mieszkańcy Świecia i okolic oddali głosy w ramach budżetu obywatelskiego/fot.: Facebook, Gmina Świecie

Ponad milion 100 tysięcy złotych do podziału. Mieszkańcy Gminy Świecie wybrali najlepsze propozycje w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacji doczeka się 17 z 28 propozycji mieszkańców.

Mieszkańcy Gminy Świecie głosowali na zadania miejskie i te, które zostaną zrealizowane w małych miejscowościach. Najwięcej głosów oddano na montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Grucznie.



Z budżetu obywatelskiego skorzystają również strażacy z OSP Ratownik, którzy za 150 tysięcy złotych kupią skuter wodny. Ratownicy z Gruczna będą mieli nową motopompę. Sfinansowany zostanie również zakup dwóch żaglówek dla klubu Columbus, który szkoli młodzież.



Dodatkowo na jeziorze pojawi się również nowa smocza łódź. To będzie prezent dla stowarzyszenia Smoczy Team Świecie.



Na stadionie Wdy Świecie pojawi się nowy telebim. Są też mniejsze projekty, czyli rajdy rowerowe, czy wydanie książki o historii miasta.



Oddano ponad sześć tysięcy głosów. Wyniki można zobaczyć TUTAJ.