Ruszyły wielkie zakupy! Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

2025-10-15, 06:50 Marcin Doliński

Wśród zakupów starostwa są także defibrylatory. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Pompy, agregaty, łopaty czy zwykłe bandaże. To zakupy powiatu świeckiego za 2 miliony złotych. Wszystko po to, aby czuć się bezpieczniej podczas zagrożenia.

Te wszystkie zakupy to nadrabianie zaległości, które powstały kilka lat temu. Asortyment zakupów jest ogromny.



- Łopaty, szpadle, worki, ładowarki do piachu. Do tego defibrylatory, agregaty, pompy, magazyny energii czy koparko-ładowarki i sprzęt łączności - wymienia Roman Witt, wicestarosta świecki.



Zakupy to także odpowiedź na sytuację geopolityczną na Wschodzie.



- To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą pokazuje, że musimy być przygotowani na wszystko. Mamy też różne zagrożenia czasów pokoju, a więc ten sprzęt się przyda - mówi Roman Witt.