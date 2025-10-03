Grudziądzki budżet obywatelski już rozstrzygnięty. Czyje pomysły wygrały?

2025-10-03, 07:00 Redakcja

Roztańczona Marina – grudziądzkie wieczorki taneczne - to jeden ze zwycięskich projektów/fot. Marina Grudziądz/Facebook

Mundury dla strażaków ochotników, mural, defibrylatory, zieleń i tańce na przystani - m.in. na te projekty głosowali mieszkańcy w XIII edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tych głosów było niemal 24 tysiące. Do realizacji trafią 32 zadania o łącznej wartości ponad 4 miliony złotych. Jakie? Lista niżej.

Zadania ogólnomiejskie (pula środków – 700 tys. złotych):



1. NA RATUNEK! Zakup 10 defibrylatorów AED dla mieszkańców, Jakub Kopkowski – 2 523 głosy – 120 tys. złotych

2. Nowe umundurowanie bojowe dla strażaków-ochotników z Grudziądza, Łukasz Szalkowski – 2 178 głosów – 95 tys. złotych

3. Asfaltowy tor rowerowy typu Pumptrack, Sławomira Rohde – 1 174 głosy – 311 tys. złotych

4. Mural Chrystian założyciel miasta Grudziądza, Rafał Heidek – 771 głosów – 70 tys. złotych



Ogólnomiejskie zadania „miękkie" (pula środków – 60 tys. złotych):



1. Blue Show – Dzień Dziecka na niebiesko!, Marianna Gitner-Sawistowska – 1 423 głosy – 20 tys. złotych

2. Letni Festyn Rodzinny na Marinie „Grudziądz się bawi”, Jakub Kopkowski – 1 249 głosów – 20 tys. złotych

3. Roztańczona Marina – Grudziądzkie wieczorki taneczne, Aleksandra Siemiątkowska – 813 głosów – 19 tys. złotych



Zadania okręgu nr 1 – „Owczarki” (pula środków 314 137,19 złotych):



1. Oświetlenie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu i przynależnych atrakcji sportowo-rekreacyjnych, Daria Gabryś – 288 głosów – 198 500 złotych



Zadania okręgu nr 2 – „Kuntersztyn-Tuszewo” (pula środków – 416 848,59 złotych):



1. Biblioteka XXI wieku, Nikoleta Owczarek – 156 głosów – 15 tys. złotych

2. Remont placu manewrowego przy ul. Tysiąclecia 3, Krzysztof Kamiński – 60 głosów – 157 tys. złotych



Zadania okręgu nr 3 – „Tarpno” (pula środków – 541 659,96 złotych):



1. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez instalację nowoczesnego oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Legionów, Milan Lech – 301 głosów – 200 tys. złotych

2. Aranżacja Parku Tivoli i podniesienie bezpieczeństwa użytkowników, Małgorzata Betlejewska – 229 głosów – 200 tys. złotych

3. Pięknie i zielono na Legionów – odnowienie trawnika i ukwiecenie ulicy, Jakub Kopkowski – 159 głosów – 130 tys. złotych



Zadania okręgu nr 4 – „Śródmieście-Wyzwolenia” (pula środków – 514 667,63 złotych):



1. Sport dla małych i dużych – plac zabaw z przeszkodami na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, Monika Przybylska – 406 głosów – 199 330 złotych

2. Mural na budynku stadionu centralnego Olimpii Grudziądz, Kamil Ścisłowski – 284 głosy – 150 tys. złotych

3. Oświetlenie chodnika przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego, Rafał Urbański – 83 głosy – 42 tys. złotych



Zadania okręgu nr 5 – „Kopernika-Chełmińskie” (pula środków – 477 018,97 złotych):



1. Boisko szkolne SP 15 – doposażenie, Rafał Heidek – 433 głosy – 125 tys. złotych

2. Modernizacja chodnika i drogi dojazdowej prowadzącej do parkingu przy ul. Kalinkowej 78A, Wojciech Tutka – 221 głosów – 125 tys. złotych



Zadania okręgu nr 6 – „Kawalerii Polskiej-Stare Lotnisko” (pula środków – 380 043,44 złotych):



1. Remont Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej, Magdalena Solińska – 192 głosy – 200 tys. złotych

2. Utwardzenie terenu przy zespole garażowym przy ul. Stobeusza, Danuta Albrecht – 140 głosów – 144 tys. złotych



Zadania okręgu nr 7 – „Lotnisko-Węgrowo-Kobylanka” (pula środków – 474 010,45 złotych):



1. Edukacyjne miasteczko rowerowe przy SP Nr 21 w Grudziądzu, Mirosław Stochaj – 493 głosy – 199 tys. złotych

2. Budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu przy boisku sportowy – Ikara 20, Grzegorz Kwaśnicki – 250 głosów – 199 950 złotych

3. Z biblioteką w zdrowiu dookoła świata, Małgorzata Santysiak – 69 głosów – 15 tys. złotych



Zadania okręgu nr 8 – „Strzemięcin” (pula środków – 458 293,05 złotych):



1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Śniadeckich 64, Janina Drypa-Czarnecka – 261 głosów – 200 tys. złotych

2. Przestrzeń zabaw dla integracji dzieci przy ul. Śniadeckich 11, Mariusz Deptuła – 254 głosy – 200 tys. złotych

3. Z kulturą przez cały rok, Aneta Fadejko – 122 głosy – 18 tys. złotych



Zadania okręgu nr 9 – „Rządz” (pula środków – 440 410,64 złotych):



1. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20, Michał Niewiadomski – 362 głosy – 200 tys. złotych

2. Zestaw do gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej, Zdzisław Łagoda – 341 głosów – 67 500 złotych

3. Utworzenie strefy KISS AND RIDE (Pocałuj i Jedź) przy Szkole Podstawowej nr 20, Krzysztof Kaczorowski – 212 głosów – 10 tys. złotych

4. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z elementami placu zabaw na osiedlu Nowy Rządz, Patryk Jankowski – 197 głosów – 160 500 tys.



Zadania okręgu nr 10 – „Mniszek-Rudnik” (pula środków – 321 082,09 złotych):



1. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Droga Mazurska, Anita Świerczyńska – 102 głosy – 200 tys. złotych

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy dalszej części ul. Aleksandra Gierymskiego, aż do rzeki Rudniczanka granica Miasta Grudziądza, Wiesława Wata – 86 głosów – 100 tys. złotych





