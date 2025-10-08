Organizacje pozarządowe ze wsparciem rządu. Promocja programu we Włocławku

2025-10-08, 09:55 Marek Ledwosiński/Redakcja

Szczegóły projektu zaprezentowała we Włocławku Adriana Porowska, sekretarz stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Kancelarii Premiera/fot. Marek Ledwosiński

Organizacje pozarządowe mają być ważnym ogniwem obrony cywilnej, dlatego trzeba je wzmocnić. Ma w tym pomóc rządowy program „Moc małych społeczności". Szczegóły projektu zaprezentowała we Włocławku Adriana Porowska, sekretarz stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Kancelarii Premiera.

- Ten program ma trzy priorytety - mówi minister Adriana Porowska. - Pierwszy priorytet to było wsparcie finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Połowa tych pieniędzy mogła być wykorzystana na zainwestowanie w sprzęt albo w ludzi, czyli na różnego rodzaju szkolenia dla organizacji pozarządowych, kolejna część ma pomóc w budowaniu odporności społecznej. Drugi priorytet to jest sieciowanie, czyli spotykania organizacji, uczenie się od siebie - przede wszystkim - ale i nawiązywanie wielu kontaktów. Trzeci priorytet - regranting, czyli dotacje dla organizacji pozarządowych, ale także dla grup nieformalnych.



Minister Adriana Porowska spotkała się we Włocławku z przedstawicielami kujawskich organizacji pozarządowych, oraz z lokalnymi samorządowcami. Prócz projektu „Moc małych społeczności" zaprezentowała podstawy projektu nowelizacji ustawy o pożytku publicznym.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.