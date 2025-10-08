Organizacje pozarządowe ze wsparciem rządu. Promocja programu we Włocławku

2025-10-08, 09:55  Marek Ledwosiński/Redakcja
Szczegóły projektu zaprezentowała we Włocławku Adriana Porowska, sekretarz stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Kancelarii Premiera/fot. Marek Ledwosiński

Szczegóły projektu zaprezentowała we Włocławku Adriana Porowska, sekretarz stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Kancelarii Premiera/fot. Marek Ledwosiński

Organizacje pozarządowe mają być ważnym ogniwem obrony cywilnej, dlatego trzeba je wzmocnić. Ma w tym pomóc rządowy program „Moc małych społeczności". Szczegóły projektu zaprezentowała we Włocławku Adriana Porowska, sekretarz stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w Kancelarii Premiera.

- Ten program ma trzy priorytety - mówi minister Adriana Porowska. - Pierwszy priorytet to było wsparcie finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Połowa tych pieniędzy mogła być wykorzystana na zainwestowanie w sprzęt albo w ludzi, czyli na różnego rodzaju szkolenia dla organizacji pozarządowych, kolejna część ma pomóc w budowaniu odporności społecznej. Drugi priorytet to jest sieciowanie, czyli spotykania organizacji, uczenie się od siebie - przede wszystkim - ale i nawiązywanie wielu kontaktów. Trzeci priorytet - regranting, czyli dotacje dla organizacji pozarządowych, ale także dla grup nieformalnych.

Minister Adriana Porowska spotkała się we Włocławku z przedstawicielami kujawskich organizacji pozarządowych, oraz z lokalnymi samorządowcami. Prócz projektu „Moc małych społeczności" zaprezentowała podstawy projektu nowelizacji ustawy o pożytku publicznym.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

Chciała dobrowolnie poddać się karze, rodzice pokrzywdzonych dzieci powiedzieli nie

Chciała dobrowolnie poddać się karze, rodzice pokrzywdzonych dzieci powiedzieli „nie"

2025-10-08, 11:40
Dęby, klony, grusza czy magnolia Ostatni dzień głosowania na Bydgoskie Drzewo Roku

Dęby, klony, grusza czy magnolia? Ostatni dzień głosowania na Bydgoskie Drzewo Roku

2025-10-08, 10:47
Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

2025-10-08, 08:11
Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Toruniu: ekologia i oszczędność [wideo]

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Toruniu: ekologia i oszczędność [wideo]

2025-10-08, 07:00
Są w żałobie, mimo że dziecko żyje. Bydgoska konferencja o opiece perinatalnej

Są w żałobie, mimo że dziecko żyje. Bydgoska konferencja o opiece perinatalnej

2025-10-07, 20:20
Ławki puste czy pełne Kuratorium przekazało dane o liczbie uczniów na edukacji zdrowotnej

Ławki puste czy pełne? Kuratorium przekazało dane o liczbie uczniów na edukacji zdrowotnej

2025-10-07, 18:40
Krztusiec wraca ze zdwojoną siłą. Specjaliści dyskutowali o skutkach unikania szczepień

Krztusiec wraca ze zdwojoną siłą. Specjaliści dyskutowali o skutkach unikania szczepień

2025-10-07, 18:07
W policji już nie pracują, ale wciąż trzymają się razem. Branżowy jubileusz w Bydgoszczy [zdjęcia]

W policji już nie pracują, ale wciąż trzymają się razem. Branżowy jubileusz w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-10-07, 17:17
Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie w Toruniu. Miasto znów przywita Nowy Rok z telewizją

Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie w Toruniu. Miasto znów przywita Nowy Rok z telewizją

2025-10-07, 17:04

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę