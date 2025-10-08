Dla ludzi o wielkich sercach. W Fordonie już działa Centrum Wolontariatu [zdjęcia]
Centrum Wolontariatu w bydgoskim Fordonie oficjalnie otwarte. To miejsce dla tych, którzy chcą pomagać innym. Wiek wolontariusza nie gra roli. Centrum zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego działania.
- To będzie miejsce inspirujące, oferujące wsparcie doradcze, ale także przestrzeń, która jest zawsze potrzebna organizacjom pozarządowym i ogólnie, trzeciemu sektorowi - podkreślała Dorota Glaza z Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
- Szukamy osób w jakimkolwiek wieku, które po prostu czują w sobie serce i wiedzą, że mogą dać wsparcie. Będziemy tworzyć to miejsce razem z tymi, którzy do nas przyjdą
- mówiła Alina Ulianytska, założycielka stowarzyszenia „OpenUp".
- Bardzo dobrze, że takie miejsce powstało, ponieważ są osoby, którym warto i trzeba pomagać. My jesteśmy takimi osobami, które właśnie mogą tej pomocy udzielić. Mamy różne zbiórki: dla dzieci, dla piesków ze schroniska... - mówili bydgoscy uczniowie obecni na oficjalnym otwarciu Centrum Wolontariatu w Fordonie.
Obiekt przy ul. Gawędy 5 jest drugą tego typu placówką w Bydgoszczy. Pierwsza powstała siedem lat temu przy ul. Gdańskiej 5.
Więcej w relacji Agaty Raczek.