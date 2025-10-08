Dla ludzi o wielkich sercach. W Fordonie już działa Centrum Wolontariatu [zdjęcia]

2025-10-08, 19:10 Agata Raczek/Redakcja

Centrum Wolontariatu w bydgoskim Fordonie oficjalnie otwarte/fot. Izabela Langner

Centrum Wolontariatu w bydgoskim Fordonie oficjalnie otwarte. To miejsce dla tych, którzy chcą pomagać innym. Wiek wolontariusza nie gra roli. Centrum zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego działania.

- To będzie miejsce inspirujące, oferujące wsparcie doradcze, ale także przestrzeń, która jest zawsze potrzebna organizacjom pozarządowym i ogólnie, trzeciemu sektorowi - podkreślała Dorota Glaza z Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.



- Szukamy osób w jakimkolwiek wieku, które po prostu czują w sobie serce i wiedzą, że mogą dać wsparcie. Będziemy tworzyć to miejsce razem z tymi, którzy do nas przyjdą

- mówiła Alina Ulianytska, założycielka stowarzyszenia „OpenUp".



- Bardzo dobrze, że takie miejsce powstało, ponieważ są osoby, którym warto i trzeba pomagać. My jesteśmy takimi osobami, które właśnie mogą tej pomocy udzielić. Mamy różne zbiórki: dla dzieci, dla piesków ze schroniska... - mówili bydgoscy uczniowie obecni na oficjalnym otwarciu Centrum Wolontariatu w Fordonie.



Obiekt przy ul. Gawędy 5 jest drugą tego typu placówką w Bydgoszczy. Pierwsza powstała siedem lat temu przy ul. Gdańskiej 5.



Więcej w relacji Agaty Raczek.