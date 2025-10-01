Dorośli próbują dogonić dzieci w sieci. Wszystko po to, by zapobiec przemocy [konferencja]

44 procent dzieci i młodzieży doświadcza przemocy psychicznej ze strony rówieśników - tak wynika z badań przeprowadzonych w 2023 roku. Bullingowi i cyberbullingowi [czyli nękaniu], które są formami przemocy rówieśniczej, poświęcona jest dzisiejsza konferencja w bydgoskim Pałacu Młodzieży „Razem przeciwko przemocy - budujemy bezpieczną przyszłość"/fot. Kuratorium Oświaty/Instagram
- Właśnie trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach i w placówkach, ale my chcielibyśmy, żeby te działania towarzyszyły nam przez cały rok i zawsze - mówi Magdalena Chylebrant-Karolak, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. - Jak widzimy, nauczyciele nie są przygotowani na te wszystkie nowoczesne zjawiska. Podczas wykładu profesor Jakub Andrzejczak mówił, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które będzie umiejscowione pomiędzy Internetem a rzeczywistością. Dla współczesnego pokolenia rzeczywistość ma wymiar: online - offline. To jest jedna rzeczywistość, jeden byt, a my jeszcze jesteśmy tym pokolenie, które te dwa stany oddziela. Młodzi ludzie są do przodu, my za nimi, niestety, nie nadążymy, a chcielibyśmy. Chcemy chociaż towarzyszyć im na tej drodze. I być przygotowanym na to, co ich czeka w Internecie. Frekwencja nam dopisała, w konferencji uczestniczą pedagodzy, psycholodzy, czyli specjaliści ze szkół i placówek. Są też dyrektorzy, nauczyciele...
Konferencję „Razem przeciwko przemocy - budujemy bezpieczną przyszłość” zorganizowały wspólnie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty i Fundacja RESQL, która zaprezentowała specjalną aplikację do walki z bullyingiem (czyli nękaniem) i cyberbullyingiem.
