Tak zagłosowali mieszkańcy. Wyniki Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszone [lista]

Celem kwalifikacji jest przede wszystkim określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej i wprowadzenie wymaganych danych do ewidencji. Kwalifikacja… Czytaj dalej »

Zagłosowało prawie 25 tysięcy osób. – Jeśli chodzi o projekty ponadosiedlowe, to najwięcej głosów, bo 5700, zdobył projekt zakładający rewitalizację parku nad Kanałem Bydgoskim. W zakres tego zadania ma wejść m.in. renowacja ścieżek, montaż oświetlenia czy ustawienie pergoli – wskazała Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy. – Jeśli chodzi o projekty osiedlowe – najwięcej głosów otrzymały zadania związane z tworzeniem miejsc rekreacji i nowej zieleni urządzonej, czyli parków, skwerów i placów zabaw, a także wyposażeniem ulic w dodatkową infrastrukturę – tu mam na myśli chociażby nowe chodniki czy oświetlenie. Wśród zwycięskich projektów są zadania związane z doposażeniem bibliotek, strefami relaksu – między innymi taka strefa relaksu powstanie w Śródmieściu, w Ogrodzie Botanicznym. Kontynuowana będzie budowa Wielkiej Pętli Fordonu na osiedlu Terenów Nadwiślańskich i park Akademicki w Nowym Fordonie – wyliczała. Termin ogłoszenia wyników Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego został przesunięty o miesiąc z powodu możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura bada, czy nie doszło do wyłudzenia głosów w przypadku niektórych projektów. Jak zapowiedział ratusz – projekty, które wzbudziły wątpliwości i którymi zajmuje się prokuratura, nie były brane pod uwagę. Więcej w relacji poniżej. Pełne wyniki do pobrania poniżej.

