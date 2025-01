Łukasz Krupa: Projekty BBO, którymi zajmuje się prokuratura, nie będą brane pod uwagę [Rozmowa Dnia]

2025-01-29, 09:04 Maciej Wilkowski/Redakcja

Łukasz Krupa/fot. Radosław Łączkowski

– Te projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które budziły wątpliwości i co do których zostało złożone podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa, oczywiście nie będą ujęte w końcowym wyniku – poinformował w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.

Prokuratura Okręgowa wyjaśnia to, dlaczego niektóre ze zgłoszonych w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim pomysłów otrzymały bardzo dużą liczbę głosów. Mogło dojść – zdaniem śledczych – do wyłudzenia kwoty znacznej wartości i podszywania się pod inne osoby.



– Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, w piątek ogłosimy wyniki głosowania, ale postępowanie prowadzone przez prokuratora ma na celu ustalenie, czy doszło do przestępstwa. Natomiast kwestie formalne, jeżeli widzieliśmy – a przecież dysponujemy i bazą PESELI, i danymi osób głosujących złożonymi online, mogliśmy bardzo łatwo stwierdzić, czy głosy zostały oddane przez mieszkańców Bydgoszczy, czy sposób ich oddania nie budzi wątpliwości – wskazuje Krupa.



Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do piątku (31 stycznia).



Zapytaliśmy także o ankiety, które mogli wypełnić mieszkańcy Metropolii Bydgoszcz. Opracowanie ankiet dotyczące kierunków rozwoju tego obszaru zajmie kilka miesięcy, ale można już mówić o pierwszych wnioskach. Na czym najbardziej zależy tym, którzy wypełnili ankiety?



Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.